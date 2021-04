Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 16. týždni 2021:Londýn 20. apríla - Británia v utorok uvoľnila dohľad na hraniciach, ktorého cieľom bolo zabrániť hromadeniu kamiónov v prístavoch v dôsledku byrokracie spojenej s brexitom. Londýn pritom uviedol, že vozidlá, ktoré vyvážajú tovar do Európskej únie (EÚ), už nebudú potrebovať špeciálne povolenie na vstup do prístavného pásma. Podľa britskej vlády sa firmy na prepravu tovaru už prispôsobili novým požiadavkám a prichádzajú na hranice plne pripravené.Karlsruhe 21. apríla - Nemecký ústavný súd v stredu zamietol sťažnosť proti Fondu obnovy Európskej únie. Tým otvoril cestu pre schválenie programu v Nemecku, ktoré bolo dočasne zablokované, a tým aj v celej EÚ. Program s názvom Next Generation EU musia schváliť všetky členské štáty, až potom môžu začať uvoľňovať peniaze, ktoré majú ísť na obnovu ekonomík a potrebné reformy. Nemecký ústavný súd zamietol podanie namierené proti zákonu ratifikujúcemu fond. Ešte však nerozhodol o vlastnej ústavnej žalobe.Paríž 21. apríla - Letecká doprava vo svete sa bude z pandémie nového koronavírusu zotavovať pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom je pomalé tempo vakcinácie v mnohých krajinách a obavy vlád z rýchleho rušenia protipandemických opatrení. Uviedlo to v stredu Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). Podľa jeho odhadu dosiahne letecká doprava v tomto roku iba 43 % úrovne v porovnaní s predkrízovým rokom 2019.Brusel 22. apríla - Portugalsko ako prvá krajina Európskej únie dokončila svoj národný plán obnovy využitia prostriedkov z fondu obnovy a predložila ho Európskej komisii (EK). Vo štvrtok to uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Keďže očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Európe napreduje, je o to dôležitejšie spustiť aj stimuly, ktoré podporia zotavovanie ekonomík.Luxemburg 22. apríla - Vládne deficity v eurozóne a Európskej únii (EÚ) v minulom roku prudko stúpli, rovnako ako verejné dlhy. Hlavným dôvodom boli opatrenia na zmiernenie následkov pandémie ochorenia COVID-19. V eurozóne vládny schodok v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) v roku 2020 vyskočil na 7,2 % z 0,6 % v roku 2019, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. V celej EÚ vládny deficit vzrástol na 6,9 % HDP z 0,5 % HDP.Frankfurt nad Mohanom 22. apríla - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami nezmenila svoje nastavenie menovej politiky. Rada guvernérov v súlade s očakávaniami ponechala kľúčovú sadzbu na 0,00 %, sadzbu pre jednodňové refinančné operácie na 0,25 % a sadzbu jednodňových sterilizačných operácií, takzvanú depozitnú sadzbu na -0,50 %. ECB tiež potvrdila, že minimálne do konca marca 2022 bude pokračovať v núdzovom pandemickom programe nákupov aktív PEPP, ktorého celkový rámec predstavuje 1,85 bilióna eur.Washington 22. apríla - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na nové pandemické minimum. To signalizuje, že zotavovanie trhu práce v USA naberá na sile. Počet prvých žiadostí o podporu v USA v týždni skončenom 17. apríla na sezónne upravenej báze padol o 39.000 na 547.000, uviedlo americké ministerstvo práce.Londýn 23. apríla - Británia zaznamenala za finančný rok 2020/21, ktorý skončil 31. marca, svoj najväčší rozpočtový deficit v mierovej histórii. Aj samotný marcový schodok dosiahol najväčšiu hodnotu v histórii mesačných štatistík. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. Informoval o tom v piatok štatistický úrad ONS.Berlín 23. apríla - Nemeckí poslanci schválili v piatok doplnkový rozpočet vo výške viac než 60 miliárd eur. Cieľom je zvýšiť pomoc podnikom poškodeným pandémiou nového koronavírusu, ako aj zdravotníckemu sektoru. Doplnkový rozpočet, ktorý chce Berlín zafinancovať z nového dlhu, zvýši tohtoročné nové pôžičky krajiny na rekordných viac než 240 miliárd eur.