Thermal Šírava zatiaľ svoj hotel neotvára, turistov ale ubytovať vedia

dnes 16:01 -

Záujemcovia o ubytovanie v Thermal Šírava Hoteli na Zemplínskej šírave podmieňujú svoj pobyt možnosťou návštevy thermalparku. Keďže je však jeho prevádzka pri aktuálne povolenom počte šiestich návštevníkov nereálna a zatiaľ s jeho otvorením nepočítajú, otvorený nie je ani hotel. Ako ale pre TASR uviedol prevádzkovateľ rezortu Juraj Naščák, turistov vedia ubytovať v "malom rezorte" s 21 izbami apartmánového typu, ktorý spoločnosť otvorila pred minuloročnou letnou sezónou.

"Je to bez stravy, izby sú ale s kuchynkami," priblížil Naščák s tým, že aj keď v zariadení ponúkajú predovšetkým dlhodobé ubytovanie, vzhľadom na sezónu, aktuálne uvoľňovanie protipandemických opatrení a záujem zo strany turistov ho budú až do otvorenia hotela ponúkať aj záujemcom o krátkodobý pobyt. Ako uviedol, hostia ubytovaní dlhodobo majú povinnosť preukázať sa raz za týždeň negatívnym výsledkom testu, pri krátkodobom ubytovaní ho budú zamestnanci vyžadovať pri príchode. Recepčné tiež hosťom náhodne zmerajú telesnú teplotu.

Otvorenie celého thermalparku je podľa Naščáka momentálne nereálne. "Keď chceme zabezpečiť prevádzku, potrebujeme určitý počet zamestnancov podľa prevádzkových predpisov, a to je spolu viac ľudí, ako počet návštevníkov, ktorí môžu prísť," ozrejmil s tým, že náklady na zabezpečenie chodu celého rezortu výrazne prevyšujú zisk zo vstupného pri povolených šiestich osobách. Ako však doplnil, podľa vývoja pandemickej situácie a s ním súvisiacim uvoľňovaním opatrení by mohli rezort začiatkom mája otvoriť aspoň čiastočne. "Otvorili by sme vodný svet, ale nie celý, všetky bazény, len obmedzenú časť. Tak to aj momentálne pripravujeme," uviedol s tým, že zmena režimu a vstupného by umožnila zariadenie otvoriť i pre šiestich návštevníkov. Ako dodal, rezort sa okrem otvorenia pripravuje i na to, aby počas letnej sezóny v čo najväčšej miere využil svoje vonkajšie priestory.

Obdobie nútenej uzávery sa rezortu podarilo preklenúť vďaka spolupráci a pochopeniu zamestnancov, úverovým zdrojom i štátnej pomoci. "Thermalpark sa nedá nechať bez toho, aby tam dennodenne niekto nebol, nekontroloval, nespúšťal. Sú to zariadenia, ktoré síce nemusia bežať, ale potrebujeme skúšať ich funkčnosť. Všetko robíme tak, akoby sme boli v prevádzke. Tak, aby sme boli pripravení otvoriť zo dňa na deň," uzavrel Naščák.