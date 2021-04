Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na ústredného riaditeľa ŠVPS SR

dnes 16:01 -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla vrátane. Informoval o tom Daniel Hrežík, hovorca MPRV SR.

Jednou z podmienok pre uchádzačov je podľa jeho informácií aj zaslanie Koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti ŠVPS SR vrátane podriadených organizácií ako modernej a flexibilnej autority. Podklady je potrebné predložiť formou písomného dokumentu v rozsahu maximálne 10 strán vo formáte A4. Hlavným veterinárnym lekárom SR sa stane jeden z aktuálnych 1197 úradných veterinárnych lekárov.

Uviedol, že MPRV SR vo výberovom konaní vyžaduje od uchádzačov na funkciu ústredného riaditeľa ŠVPS SR vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa zamerané na veterinárne lekárstvo. Od kandidátov sa tiež očakáva schopnosť analytického a strategického myslenia, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní a ďalšie odborné skúsenosti.

Vybraný uchádzač musí podľa Hrežíka spĺňať aj zákonnú požiadavku podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, teda musí vykonávať pozíciu úradného veterinárneho lekára.

MPRV podľa hovorcu očakáva aj znalosť súčasných podmienok a výkonu úradných kontrol v oblastiach v zmysle kompetencií ŠVPS a miestne príslušných RVPS. Vyžaduje sa prax 10 rokov v oblasti veterinárneho lekárstva, výkonu úradných kontrol a minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii.

Podčiarkol, že výberové konanie sa uskutoční v dvoch kolách výberu - písomnou a ústnou formou. Všetky požiadavky a informácie k výberovému konaniu sú zverejnené na webovom sídle MPRV SR v sekcii Infoservis/Výberové konanie.

Doplnil, že žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30. apríla vrátane (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke).

Hrežík dodal, že ŠVPS je rozpočtovou organizáciou MPRV SR. Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti.