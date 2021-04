Pekný nepomer: Za posledných päť mesiacov vložili investori do akcií viac peňazí než za 12 rokov

Zdroj: ČTK

Bank of America zistila, že do akcií investori vložili rekordných 63,6 percenta peňazí. Ďalších 18,5 percenta vložili do dlhopisov a 11,6 percenta držia v hotovosti. Akciové fondy získali za päť mesiacov 576 miliárd dolárov, zatiaľ čo v predchádzajúcich 12-tich rokoch to bolo súhrnne 452 miliárd dolárov. V posledných týždňoch sú ale opatrnejší a v týždni do stredy previedli 22,7 miliardy dolárov na hotovosť. V dvoch predchádzajúcich týždňoch previedli na hotovosť 100 miliárd dolárov, uviedla Bank of America vo svojich pravidelných týždenných prehľadoch.

Hlavné akciové indexy sú teraz na maximách. Americké technologické akcie povzbudzujú slabnúce obavy z inflácie, ktoré držia výnosy vládnych dlhopisov blízko dvojtýždňového minima.

Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vo štvrtok zopakoval, že sa inflácie neobáva. Štatistiky predtým ukázali nečakaný nárast počtu Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti. Powell na jarnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) povedal, že centrálna banka rozhodne nezačne pomoc ekonomike znižovať.

Investori očakávajú, že vďaka pokračujúcemu očkovaniu proti Covid-19 a štátnej podpore sa podarí oživiť spoločenské a obchodné aktivity. Hrozbou pre globálnu ekonomiku je ale pomalé očkovanie a nárast nových ochorení v iných častiach sveta ako v USA, povedal Powell.