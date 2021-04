Schüle plánuje v Levoči prevádzku na hliníkové odliatky, zamestná 130 ľudí

dnes 15:01 -

Strojárenská spoločnosť Schüle Slovakia plánuje v Levoči výstavbu novej prevádzky zameranej na výrobu hliníkových odliatkov vyrábaných tlakovým odlievaním. Investičné náklady by mali do roku 2023 dosiahnuť 12,5 milióna eur a firma by mala do roku 2026 zamestnať 130 pracovníkov. Od štátu by spoločnosť mohla dostať investičný stimul v celkovej výške 3,9 milióna eur, vyplýva z materiálu, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Rezort hospodárstva navrhol spoločnosti poskytnúť investičnú pomoc 1,9 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov a dva milióny eur vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta. Odliatky z novej prevádzkarne by mal odoberať najmä automobilový priemysel, výroba bude diverzifikovaná aj na hliníkové odliatky do pneumatických systémov a hliníkové odliatky pre zariadenia na výmenu tepla.

Schüle Slovakia je členom nemeckej skupiny Schüle, ktorá pri obrate necelých 100 miliónov eur v roku 2019 zamestnávala v popradskej prevádzke 356 zamestnancov a spolu v Nemecku, Poľsku a na Slovensku v priemere viac ako 740 zamestnancov.

I keď sa v roku 2019 Schüle Slovakia prepadla do straty pol milióna eur pri obrate necelých 23 miliónov eur, MH uviedlo, že na základe zhodnotenia finančnej výkonnosti za posledné tri finančné obdobia možno uviesť, že "finančné ukazovatele indikujú priaznivú finančnú situáciu a nepredpokladajú riziká, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na realizáciu investičného zámeru". Stratu vo výške 468.000 eur spoločnosť podľa aktuálnych údajov FinStatu dosiahla aj v minulom roku.