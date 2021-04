Zrýchlenie inflácie bude len dočasné

dnes 20:16 -

Prudký nárast spotrebiteľských výdavkov po znovuotvorení ekonomiky spoločne s nedostatkom ponuky zrejme spôsobia v tomto roku zvýšenie cien, očakáva šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. To však bude podľa neho len dočasné. Úplné zotavenie globálnej ekonomiky bude podľa neho možné až vtedy, keď sa nový koronavírusu dostane pod kontrolu všade.

"Myslíme si, že budú existovať cenové tlaky, ktoré sa zrejme prenesú na spotrebiteľov vo forme zvýšenia cien, myslíme si, že to bude dočasné," uviedol Powell na virtuálnom paneli počas jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF). Poukázal na to, že inflácia je nízka už 25 rokov, čo sa tiež odzrkadľuje na psychológii nízkych inflačných očakávaní.

"Ak by sa inflácia prekvapivo napriek našim očakávaniam zvýšila významne nad pre nás komfortné úrovne a predovšetkým inflačné očakávania, ak by sme videli, že sa trvale pohybujú nad pre nás komfortné úrovne, zareagujeme na to," uviedol.

Podľa Powella zostáva brzdou globálneho oživenia nerovnomerné a pomalé očkovanie, keďže plné zotavenie ekonomickej aktivity bude možné až po úplnom zvládnutí epidémie. "Zotavenie zostáva nerovnomerné a neúplné," povedal. Šéf Fedu tiež vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať a naďalej dodržiavali sociálny dištanc, keďže ďalšie prepuknutie pandémie ochorenia COVID-19 spomalí zotavovanie, aj keď zrejme bude mať menšie následky, než na začiatku pandémie.

"Tento a budúci rok je očkovacia politika ekonomickou politikou," povedala šéfka MMF Kristalina Georgieva. "A má ešte väčšiu prioritu, než tradičné nástroje fiškálnej a menovej politiky."