O využití bývalej polikliniky bude mesto ešte diskutovať

Samospráva Prievidze o budúcom využití budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly bude ešte diskutovať. Preferuje možnosť prestavby budovy na bývanie pre mladé rodiny, pričom nevylúčila, že ju pre prípadnú finančnú náročnosť zabezpečí súkromný investor.

Objekt bývalej polikliniky spolu s ďalšími budovami získa mesto zámenou za pozemky pod cestami od Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Zámenu po krajských poslancoch odobrilo i mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní tento týždeň. Zámenou s TSK získa samospráva majetok v hodnote viac ako milión eur. "Mestu Prievidza sa tým otvára možnosť predovšetkým riešiť dlhotrvajúci problém polikliniky na starom sídlisku. Budova viac rokov chátra, zdržiavajú sa tam ľudia bez domova a títo ovplyvňujú kvalitu bývania ľudí, ktorí tam žijú v bezprostrednom okolí," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.

O využití budovy mesto diskutuje. "Preferujeme formu bývania pre mladé rodiny a pre budúcich obyvateľov Prievidze, keďže vidíme, že dopyt po bývaní tu stále je. Budeme stáť pred rozhodnutím, či toto bývanie bude realizovať mesto, alebo prípadne ponúkneme tento objekt niekomu inému, aby zámer zrealizoval," priblížila Macháčková.

Primátorka v súvislosti s využitím polikliniky na bývanie upozornila na podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa týkajú energetickej náročnosti objektov. "Ak by budovu prestavoval iný podnikateľ, tieto podmienky spĺňať nemusí. Ak by prestavbu realizovalo mesto, pre neho by sa predražila a v konečnom dôsledku by sa tieto náklady preniesli na obyvateľov," ozrejmila.

Jedným z diskutovaných zámerov bolo i využiť polikliniku na poskytovanie sociálnych služieb. Tu je však problémom legislatíva, ktorá hovorí, že jedna budova nemôže mať kapacitu viac ako 40 ľudí, tento počet by sa mal podľa diskusie ešte znížiť. Samospráva pripravuje výstavbu zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb, a to v objekte bývalej škôlky na Ulici Š. Závodníka, pripomenula Macháčková.

Mesto sa v každom prípade bude podľa nej snažiť prijať nejaké rozhodnutie v čo najkratšom termíne, aby sa problém v súvislosti s chátrajúcou budovou vyriešil.

Samospráva získa zámenou i ďalšie objekty na území mesta. "Rovnako zvážime, či ich mesto dokáže využiť pre nejaké svoje potreby aj v súvislosti so zámermi transformácie regiónu. Pokiaľ by sme im nenašli nejaké využitie, budeme uvažovať aj o ich predaji. Finančné prostriedky by sme plánovali použiť práve na prípravu projektov pre transformáciu," dodala Macháčková.