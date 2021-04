Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 13. týždni 2021:Šanghaj 29. marca - Problémy s globálnym nedostatkom čipov sa rozširujú na ďalšie odvetvia. Po automobilkách, výrobcoch počítačov, mobilov a inej špičkovej elektroniky, už zasiahli aj výrobcov chladničiek a ďalších domácich spotrebičov. Upozornil na to Jason Ai, prezident čínskej divízie koncernu Whirlpool, ktorý aktuálne nie je schopný uspokojiť dopyt.Luxemburg 31. marca - Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v marci podľa očakávania zrýchlilo na 1,3 % z 0,9 % vo februári. Ukázali to v stredu predbežné údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.Frankfurt nad Mohanom 31. marca - Európska centrálna banka (ECB) sa nebude zdráhať použiť všetky svoje nástroje, ak sa investori pokúsia vytlačiť výnosy z dlhopisov eurozóny vyššie. Vyhlásila to v stredu prezidentka banky Christine Lagardová.Washington 31. marca - Firmy v USA vytvorili v marci najviac pracovných miest od minulého septembra, ukázali údaje spoločnosti ADP. Tempo tvorby pracovných miest v súkromnom sektore v USA sa zrýchlilo a bolo najvyššie za 6 mesiacov. To signalizuje, že pokrok v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a znovuotváranie ekonomiky stimuluje firmy, aby prijímali nových zamestnancov.New York 31. marca - Americký prezident Joe Biden v stredu sľúbil, že veľké spoločnosti zaplatia svoj spravodlivý podiel na daniach, čo mu umožní získať financie na ambiciózny plán investícií do infraštruktúry v hodnote 2 biliónov USD. Biden v stredu predstavil svoj rozsiahly plán na podporu rozvoja infraštruktúry - diaľnic, mostov a prístavov, ako aj na modernizáciu telekomunikačných zariadení, a tiež zlepšenie financovania výskumu a vývoja na zvýšenie konkurencieschopnosti USA, najmä v porovnaní s Čínou. Kľúčovým zdrojom financovania by malo byť zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb z 21 % na 28 % a sprísnenie prístupu k daňovým rajom, aby sa zabránilo plateniu daní mimo USA.Washington 1. apríla - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa nečakane zvýšil. Počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni skončenom 27. marca dosiahol 719.000 po 658.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Počet nových žiadostí o podporu bol v predchádzajúcom týždni najnižší od polovice marca 2020.