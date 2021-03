Problémy s globálnym nedostatkom čipov už zasiahli aj výrobcov bielej techniky

dnes 12:31 -

Problémy s globálnym nedostatkom čipov sa rozširujú na ďalšie odvetvia. Po automobilkách, výrobcoch počítačov, mobilov a inej špičkovej elektroniky, už zasiahli aj výrobcov chladničiek a ďalších domácich spotrebičov. Upozornil na to Jason Ai, prezident čínskej divízie koncernu Whirlpool, ktorý aktuálne nie je schopný uspokojiť dopyt.

Čínska divízia americkej spoločnosti, ktorá patrí medzi najväčších svetových výrobcov tzv. bielej techniky, zaostáva pri exporte z Číny do Európy a USA, a to miestami až o 25 %, skonštatoval Jason Ai na okraji výstavy Appliance and World Electronics Expo v Šanghaji. „Na jednej strane musíme uspokojiť domáci dopyt po spotrebičoch, na druhej strane čelíme explózii vývozných objednávok.“

Spoločnosť má problémy zabezpečiť si dostatok tzv. mikrospínačov, jednoduchých procesorov, ktoré využíva vo viac ako polovici svojich výrobkov vrátane mikrovlnných rúr, chladničiek a práčok.

Nedostatok čipov zasiahol tiež celý rad výrobcov špičkovej vyspelej elektroniky, a tiež automobilky. Problémy sa začali objavovať už vlani koncom decembra. Čiastočne ich spôsobil fakt, že automobilky nesprávne odhadli vývoj dopytu počas pandémie nového koronavírusu, ktorá zároveň viedla k prudkému nárastu predaja smartfónov, notebookov a ďalšej elektroniky. To prinútilo automobilky vrátane amerického koncernu General Motors znížiť produkciu a viedlo k zvýšeniu nákladov pre výrobcov smartfónov, ako je napríklad čínsky Xiaomi.

Každá firma, ktorá vo svojich výrobkoch používa čipy, teraz v panike nakupuje, aby si vytvorila zásoby. Nedostatok komponentov už spôsobil problémy aj spoločnosti Whirlpool a ďalším výrobcom spotrebičov.

Hangzhou Robam Appliances, čínsky výrobca bielej techniky s viac ako 26.000 zamestnancami, musel odložiť uvedenie nového špičkového sporáka na trh o štyri mesiace, pretože nemá dostatok mikrospínačov.

„Väčšina našich produktov je už optimalizovaná na použitie v tzv. inteligentných domácnostiach, takže, samozrejme, potrebujeme veľa čipov,“ uviedol Dan Ye, marketingový riaditeľ Robam.

Nedostatok čipov tak ešte viac stláča ziskové marže výrobcov bielej techniky, ktoré už boli dosť nízke pre tvrdú konkurenciu a spomaľovanie trhu s nehnuteľnosťami.