Paríž a Brusel sú blízko dohody o pomoci pre Air France

Francúzska vláda a Európska komisia sa priblížili k dohode o podmienkach štátnej pomoci pre leteckú spoločnosť Air France. Tá podobne ako ďalšie aerolínie doplatila na pandémiu nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia. Informoval o tom koncom tohto týždňa francúzsky denník Le Monde.

Podľa denníka by sa Air France mala vzdať časti vzletových a pristávacích pozícií v Paríži, najmä na letisku Orly, ich redukcia by však nemala byť taká výrazná, ako Európska komisia pôvodne požadovala. Hovorkyňa EK, ktorú oslovila agentúra Reuters, sa k údajom odmietla vyjadriť a komentovať to zatiaľ nechceli ani Air France či francúzske ministerstvo hospodárstva.

Celá skupina Air France-KLM zaznamenala za minulý rok v dôsledku pandémie stratu 7,1 miliardy eur. Od francúzskej a holandskej vlády získala podporu vo výške 10,4 miliardy eur v podobe úverov a úverových garancií. Okrem toho však rokuje o štátom podporovanej rekapitalizácii.

Európska komisia je s pomocou ochotná súhlasiť, avšak pod podmienkou zníženia počtu vzletových a pristávacích pozícií na kľúčových letiskách spoločností Paríž-Orly a amsterdamský Schiphol. Proti rozsahu požiadaviek EK pre Air France sa však postavila letecká spoločnosť aj tamojšie odbory.