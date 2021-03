Tento rok bude v znamení lokálnych destinácií, obľúbený je aj glamping

dnes 10:46 -

Tento rok bude z pohľadu cestovania v znamení lokálnych destinácií, ktoré ponúkajú zážitok. Obľúbený začína byť aj tzv. glamping alebo glamourous camping, teda akési luxusné kempovanie. Skonštatoval to Petr Kotík z platformy Amazing Places, podľa ktorého krízu v súčasnosti pociťujú kúpeľné a veľké mestá, ktoré boli zvyknuté na nával turistov.

Pandémia nového koronavírusu podľa Kotíka so sebou priniesla aj inovácie v cestovnom ruchu či gastre a zároveň aj vyšší záujem o lokálne dovolenky. Upozornil, že ľudia sa v súčasnosti viac obávajú cestovať do zahraničia a predpokladá, že pozícia lokálnych miest sa len upevní.

Kotík zároveň poznamenal, že jednotlivé prevádzky sa počas pandémie rozhodli rekonštruovať svoje priestory. Zopár z nich však muselo svoje podnikanie zrušiť úplne, iní sa zasa počas pandemického roka "prispôsobili" situácii. "Napríklad reštaurácie sa zamerali na rozvoz, donášku jedla alebo začali ponúkať možnosť si jedlo vziať so sebou," dodal.

Skonštatoval, že najmä v lete a v rekreačných oblastiach nebola potreba, aby prevádzky vyvíjali viac úsilia osloviť svojich návštevníkov. Dopyt po dovolenkách na Slovensku, ale aj v Česku bol totiž podľa neho veľký. "V minulom roku počas leta sme zaznamenali pri ponukách zo Slovenska asi 50-percentný nárast záujmu zo strany návštevníkov našej stránky, pri niektorých konkrétnych to dokonca bol nárast až o 100 %. Horšia situácia je však vo veľkých mestách, ktoré sú závislé od turistov, prípadne sú to tiež kúpeľné mestá," opísal Kotík.

Po uvoľnení opatrení očakáva veľký dopyt zameraný skôr na spoznávanie okolitých miest. Myslí si, že aj počas tohto roka si ľudia radšej zvolia dovolenku doma alebo v susedných štátoch. Odvíjať sa to však bude aj od opatrení v jednotlivých krajinách. Dôvody, prečo si radšej zvoliť takýto variant, môžu podľa Kotíka vyplývať z neistoty a pretrvávajúcej pandémie, ale tiež to môže byť strach z nákazy v zahraničí, s čím súvisí riešenie zdravotnej starostlivosti v neznámom prostredí. "Rovnako môžu byť rozhodujúcim faktorom financie. Dovolenka doma alebo u susedov nebude taká nákladná ako oddych v prímorských lokalitách," podotkol Kotík.

Zároveň poukázal na to, že záujem o ubytovanie spojené so zážitkom je z roka na rok vyššie. "Už to nie je len o tom, že niekde prespíte, ale že si z ciest odveziete krásne spomienky a budete sa na to miesto radi vracať," tvrdí.

Medzi najobľúbenejšie destinácie podľa jeho slov patria tie, ktoré sa spájajú s príjemnými spomienkami, napríklad aj z detstva. "Dlhodobo sú to chaty, chalupy a drevenice, ktoré pre množstvo ľudí symbolizujú návrat do detstva, keď jazdili k babičke na prázdniny a chalupárčenie im zostalo v srdci," priblížil s tým, že obľúbený je aktuálne aj tzv. glamping, teda čosi ako luxusné kempovanie.