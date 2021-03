Cieľom obnovy domov je dosiahnuť 30-percentné zníženie spotreby energií

dnes 10:46 -

Cieľom obnovy rodinných domov z európskych peňazí z plánu obnovy je dosiahnuť aspoň 30-percentné zníženie energetickej bilancie. V tohtotýždňovej online diskusii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Envirorezort bude mať projekt obnovy rodinných domov z polmiliardového balíka európskych peňazí pod záštitou.

Budaj zároveň načrtol, ako bude poskytovanie peňazí na obnovu domov fungovať. "Nóvum je v tom, že to bude naozaj participatívny proces. Občania, ktorí budú mať o ten produkt záujem, budú naozaj pristupovať k štátu ako klienti," uviedol šéf envirorezortu s tým, že štát im následne pomôže premeniť ich domy na budovy 21. storočia.

Štát má podľa jeho slov vytipovať zóny aj požiadavky na dom, ktorý môže byť obnovený z peňazí z plánu obnovy. "Lebo investovať do nejakej polozrúcaniny sa nebude," zdôraznil minister. Dom tak musí mať určité predpoklady, aby mohol dostať svoju druhú šancu.

Majiteľov rodinných domov, ktorí budú mať záujem o obnovu, sa podľa Budajových slov budú podobne, ako pri kúpe nového telefónu, v klientskych centrách pýtať odborníci, čo vlastne na dome majú, čo im chýba a čo si objednávajú. "Od zelených striech, okien, zateplenie, zachytávanie vody," vymenoval Budaj s tým, že možností takýchto produktov je asi 12.

Budaj podotkol, že ak má niektorý dom vymenené okná, môže sa uchádzať o iný produkt, ale na balíčky obnovy sa bude hľadieť inak, než doteraz. Totiž napríklad vymenený kotol v nezateplenom dome má minimálne výsledky čo sa týka šetrenia energie.

Okrem 30-percentného zníženia energetickej bilancie sú podľa Budajových slov cieľmi aj výrazné zníženie platieb za dažďovú vodu, ktorá sa dá premeniť na zavlažovanie trávnika, a takisto výrazné zníženie poplatkov za odpady cez premenu kuchynského odpadu kompostérmi na niečo, čo sa bude dať využiť v záhradách.

"Predpokladáme, že okolo 40.000 domácností bude s nami diskutovať, bude nám hovoriť o svojich víziách a pomôžeme im," uzavrel Budaj s tým, že to bude trvať niekoľko rokov, ale obnova domov podporí hospodárstvo, klímu i kvalitu života. Zároveň dodal, že zhruba 70 % prostriedkov investovaných do obnovy rodinných domov sa vráti do hospodárstva.