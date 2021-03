V noci na nedeľu sa mení čas,dotkne sa to dvoch vlakov, upozorňuje ZSSK

dnes 11:16 -

Stredoeurópsky čas sa v noci zo soboty na nedeľu (28. 3.) zmení na letný. Hodiny sa o druhej hodine ráno posunú na tretiu hodinu. Na Slovensku táto zmena ovplyvní dva diaľkové nočné vlaky. Upozornil na to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Tieto dva vlaky prídu do cieľovej stanice o hodinu neskôr, hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Konkrétne sa zmena času dotkne rýchlika, ktorý vyráža z Humenného o 21.54 h a do Bratislavy má plánovaný príchod o 5.49 h. Ovplyvní aj rýchlik s odchodom z Bratislavy o 22.53 h, ktorý má doraziť do Humenného o 6.33 h. Oba prídu zmeškané do 60 minút.

K zmene času dochádza dvakrát ročne. Rok 2021 však mal byť posledným, keď si obyvatelia európskych štátov posúvajú hodinky. Kováč poukázal na to, že Európsky parlament schválil návrh na ukončenie striedania štandardného stredoeurópskeho a letného času v Európskej únii od roku 2021. Členské štáty sa mali rozhodnúť, ktorý čas preferujú, a následne sa mal prijať spoločný kompromis. Túto otázku však okrem iného odsunula aj pandémia nového koronavírusu.