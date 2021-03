Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 12. týždni 2021:Brusel 22. marca - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila prvé predbežné posúdenie svojho nástroja na podporu zamestnanosti SURE v objeme 100 miliárd eur. Program podľa EK prispel k tomu, že nárast nezamestnanosti bol v členských štátoch, ktoré získali podporu z programu, počas koronakrízy podstatne menší ako počas predchádzajúcej globálnej finančnej krízy, a to aj napriek tomu, že zaznamenali výraznejšie zníženie HDP.Berlín 24. marca - Nemecký kabinet kancelárky Angely Merkelovej v stredu schválil dodatočný rozpočet vo výške 60 miliárd eur financovaný z dlhu. To povedie k zvýšeniu nových pôžičiek v tomto roku na rekordných viac ako 240 miliárd eur. Minister financií Olaf Scholz predložil tiež návrh rozpočtu na budúci rok, v ktorom počíta s ďalším čistým novým dlhom vo výške 81,5 miliardy eur. Nemecký parlament tak bude musieť už tretí rok po sebe pozastaviť dlhovú brzdu, zakotvenú v ústave.Washington 25. marca - Ekonomika Spojených štátov rástla na konci minulého roka o niečo rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) v poslednom kvartáli 2020 medziročne stúpol o 4,3 %, revidovalo americké ministerstvo obchodu svoj predchádzajúci odhad. Pôvodne počítalo s nárastom o 4,1 %. Zvýšenie tempa expanzie reflektuje výraznejšie dopĺňanie zásob firiem. Za celý rok 2020 klesol americký HDP o 3,5 %, čo bola najvýraznejšia kontrakcia ekonomiky od roku 1946, keď padla o 11,6 %.Washington 25. marca - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane strmo klesol. Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 20. marca znížil o 97.000 na 684.000 z revidovaných 781.000 týždeň predtým. Prvýkrát od vypuknutia ochorenia COVID-19 tak klesol pod hranicu 700.000 a dosiahol najnižšiu úroveň od 14. marca 2020, keď sa v USA začala šíriť nákaza.Paríž 25. marca - Produkcia áut sa v minulom roku prepadla zhruba o 16 % a zaznamenala najhorší výsledok od krízového roka 2010. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla okrem iných aj automobilový sektor. Informovalo o tom vo štvrtok Medzinárodné združenie výrobcov automobilov (OICA). V roku 2020 sa vyrobilo vo svete menej než 78 miliónov áut. To je približne úroveň z roka 2010, keď ekonomiky zápasili s dôsledkami svetovej finančnej krízy.