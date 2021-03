Aliancia Môjobchod mení image. Chce modernizovať a expandovať

dnes 8:16 -

Značka Môjobchod, ktorá predstavuje tretiu najväčšiu maloobchodnú sieť na Slovensku sa mení. Sieť pripravila vynovenie loga a vizuálneho konceptu svojich predajní z dôvodu modernizácie a udržania kroku so súčasnými požiadavkami zákazníkov. Ide o prvú masívnu zmenu konceptu v histórii jeho existencie.

V posledných rokoch sa trend v oblasti maloobchodu vracia späť k lokálnym menším predajniam z dôvodu dopytu zákazníkov, ktorí chcú mať menšie denné nákupy blízko domova. METRO Cash & Carry, pod ktoré aliancia môjobchod patrí, sa rozhodlo reagovať na tieto požiadavky a v súvislosti s touto etapou vdýchnuť nový výzor aj svojim retailovým prevádzkam. „Značka Môjobchod mala dlhodobo potrebu redizajnu. Dôvodom bol najmä kontinuálny progres maloobchodného trhu a požiadavka držať krok s dobou. Práve preto sme posledné mesiace pracovali na príprave novej vizuálnej identity. Tá je moderná a svieža, pričom však rešpektuje históriu a hodnotu značky Môjobchod,“ hovorí Matej Varga, Franchise Manager Môjobchod. Zároveň dodáva, že spoločnosť chce venovať viac času marketingu a promovaniu aliancie maloobchodov.

Redizajn ako osvieženie

Najvýraznejšou zmenou je nové logo, ktoré prešlo kompletným redizajnom. Vďaka zaobleným tvarom a upraveným farbám dosiahlo zjednodušenú, modernú a minimalistickú podobu. Okrem loga sú zmeny zapracované aj v merchandizing prvkoch. „Z pôvodného loga sme odstránili hviezdičky, nahradili sme starší dizajn košíka za nový. Okrem loga prišlo aj k úprave ostatných elementov. Zmenili sme fonty a využívame iný odtieň zelenej farby. Výraznou zmenou sú ďalšie prvky – kruhy a čiastočne zaoblený lichobežník, všetko v našich základných farbách. Inovovaný dizajn umožnil aj využívanie infografiky znázorňujúcej jedlo, ktoré spolu vytvára pattern,“ popisuje zmeny Matej Varga.

So zmenou vizuálnej identity súvisí aj postupná úprava jednotlivých vizuálnych elementov v predajniach, priebežný redizajn webu a tiež pripravovaná kampaň, ktorá bude prebiehať v online priestore a na sociálnych sieťach Môjobchod.

Posun k digitalizácii

Keďže súčasná pandémia značne zasiahla aj do spôsobu nákupov a časť zákazníkov uprednostňuje objednávky online, sieť sa rozhodla rozšíriť svoje služby aj týmto smerom. „Masívne investujeme do digitálneho rozvoja a už v najbližších mesiacoch predstavíme digitálne spríjemnenie nakupovania pre zákazníkov a digitálne spríjemnenie podnikania pre našich franchisových partnerov,“ konštatuje Matej Varga. Zmeny v nákupnom správaní zákazníkov sleduje aj vo výbere sortimentu. Spotrebitelia viac inklinujú k organickým a vegánskym výrobkom, ktoré podľa neho predstavujú budúcnosť potravinárskeho priemyslu.

Výhody franchisingu

Spolupráca s alianciou Môjobchod v podobe franchisingu prináša partnerom viacero výhod. Pri budovaní vlastného podnikania môžu rátať so zázemím silného a stabilného partnera METRO Cash & Carry. Okrem konceptu maloformátovej predajne, po ktorých je dnes dopyt, poskytuje pridanú hodnotu v kompletnom zastrešení predajne na mieru od zavedenia na trh, cez logistiku, centrálny marketing a podporu značky. Jednoznačnou výhodou je nízka vstupná investícia, know how a odporúčania pri riadení maloobchodu, vernostný systém a mnohé ďalšie. Pri štarte podnikania tak možno ušetriť tisícky eur.

Plány expanzie

Sieť retail predajní Môjobchod funguje na princípe franchisingu a momentálne združuje približne 570 predajní, ktoré zamestnávajú 1200 ľudí po celom Slovensku. O fungovanie franchízy sa stará 12-členný tím. Do konca roka by malo pribudnúť ďalších 90 predajní a do roku 2025 chce spoločnosť počet prevádzok zdvojnásobiť. „Značka Môjobchod má jasno v tom, ako funguje maloobchod a aké sú princípy podnikania. Môjobchod v sebe spája výhody nakupovania v menších, lokálnych potravinách a vysoké štandardy, čerstvosť a kvalitu, ktorá je dostupná v hypermarketoch. Hlavným benefitom pre predajne je balík podpory a možnosť vystupovať pod konceptom značky, ktorá je známa na celom Slovensku,“ dodáva na záver Matej Varga, Franchise Manager Môjobchod.

www.mojobchod.sk

www.metro.sk