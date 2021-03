Elon Musk: Ľudia si už môžu kúpiť Teslu za bitcoiny

Zdroj: CNBC;ZH

Foto: SITA/AP

dnes 14:40

„Teraz si môžete kúpiť Teslu za bitcoiny, ľudia mimo USA si budú môcť kúpiť Teslu za bitcoiny neskôr v tomto roku“, uviedol Musk bez uvedenia krajín. Stránka podpory na webe spoločnosti Tesla vysvetľuje, ako môžu zákazníci platiť pomocou digitálnej meny. Elektrické vozidlá tejto spoločnosti zvyčajne vychádzajú na 37 990 až 124 000 dolárov bez dane. Čo konkrétne plánuje Tesla s týmito bitcoinmi urobiť? Podľa Muska sa ponechajú ako bitcoiny a nebudú sa prevádzať na fiat.

Aby mohol Musk prijať platbu, uviedol, že Tesla používa „interný“ a „otvorený softvér“. Technokráľ Tesly, ako Muska tento mesiac oficiálne označili, dodal, že spoločnosť Tesla „priamo prevádzkuje bitcoinové uzly“. Uzly sú počítače v sieti bitcoinov, ktoré pracujú na overovaní transakcií a zabraňujú tomu, aby bola kryptomena použitá dvakrát.

Imidž Tesly ako ekologickej automobilky je v rozpore s kolosálnou uhlíkovou stopou siete bitcoin. Vedci z University of Cambridge zistili, že ročne spotrebuje viac elektriny ako celá Argentína. Článok z roku 2018 publikovaný v Nature, pravdepodobne najprestížnejšom akademickom časopise na svete, zistil, že samotné emisie bitcoinu môžu vytlačiť globálne otepľovanie nad 2 stupne Celzia.

Daniel Ives, analytik spoločnosti Wedbush, minulý mesiac pre CNBC povedal, že cena akcií spoločnosti Tesla je teraz priamo spojená s hodnotou bitcoinu. „Musk je teraz v očiach ľudí spätý s bitcoinovým príbehom, a hoci Tesla v prvom mesiaci, keď vlastnila digitálne zlato, dosiahla na papieri miliardový zisk, prináša to aj ďalšie riziko," uviedol Ives.



Techno analytik spoločnosti Wedbush, Dan Ives, ocenil rozhodnutie spoločnosti Tesla začať prijímať platby v bitcoinoch a označil ho za „kľúčový moment“ pre spoločnosť Tesla aj bitcoin. Ives uviedol, že očakáva, že to bude menej ako 5 % transakcií spoločnosti Tesla v bitcoinoch v priebehu nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Aj keď v priebehu času, ako bude kryptomena viac a širšie akceptovaná, by tento počet mohol stúpať. „Spoločnosť Tesla akceptujúca bitcoiny ako formu platby za svoje výrobky / automobily je potenciálny krok, ktorý mení spôsob využívania bitcoinov z transakčného hľadiska,“ uviedol analytik. Ives podržal svoje „neutrálne“ hodnotenie akcií spoločnosti Tesla a cenový cieľ 950 dolárov za akciu, čo je o takmer 300 dolárov viac ako v prípade utorkového obchodovania.

Cena akcií spoločnosti Tesla a hodnota bitcoinu zaznamenali za posledných 12 mesiacov obrovské zisky, keď akcie spoločnosti Tesla vzrástli z približne 100 dolárov na viac ako 600 dolárov a bitcoiny vzrástli z približne 7 000 dolárov na viac ako 55 000 dolárov. Niektorí investori sú však presvedčení, že Tesla a bitcoin sú nafukujúce sa bubliny. Patrí medzi nich napríklad aj manažér fondu Lansdowne Partners, Per Lekander. Ten minulý týždeň pre CNBC povedal, že si myslí, že Tesla je v bubline a že Muskovu spoločnosť shortuje, čo znamená, že bude profitovať, ak hodnota akcií Tesla klesne.

Trhová hodnota spoločnosti Tesla v priebehu 12 mesiacov od januára vzrástla na viac ako 800 miliárd dolárov, vo februári následne poklesla na necelých 600 miliárd dolárov. Teraz predstavuje zhruba 635 miliárd dolárov. Akcie spoločnosti Tesla vzrástli na 662,16 USD, cena bitcoinu sa pohybuje na úrovni 55 444,93 USD. Tesla vo februári oznámila nákup bitcoinov v hodnote 1,5 miliardy dolárov.