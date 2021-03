Horúci motor vášho auta víta v chladnom počasí neželaných návštevníkov

dnes 11:31 -

Ako odplašiť kunu či inú zver?

Vyhriaty motor vášho auta je v chladnom počasí ideálnym útočiskom pre neželaných návštevníkov. Kuny, lasice či mačky si rady pochutia na kábloch, izolačnej výplni či hadiciach. Ak ešte nič netušiaci vodič ráno auto naštartuje a zviera sa zachytí v rozvodovom remeni, to už býva väčší problém a ani škoda na vozidle nebude malá. Navyše, nie každú takúto nehodu vám kryje havarijné poistenie.

Mám havarijné poistenie. Pomôže mi aj pri takejto škode?

Ak máte havarijné poistenie a auto vám poškodil hlodavec, napríklad vám prehrýzol káble alebo izolačnú výplň, môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu. „Poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle, ktoré spôsobili hlodavce ohryzením či prehryznutím u väčšiny poisťovateľov patrí do krytia v havarijnom poistení,“ vysvetľuje vedúca produktového oddelenia v poisťovni Groupama, Martina Cvachová.

Problém ale môže nastať, keď ku škode dôjde napríklad tak, že si nevšimnete zviera v motore, naštartujete a zviera sa zachytí do rozvodového remeňa. „Takúto škodu by poisťovňa posudzovala individuálne, pretože tento prípad automaticky nespadá pod krytie v havarijnom poistení,“ ozrejmuje M. Cvachová z Groupamy. Škody pri prehryzení káblov, izolácie, gumeného tesnenia či rozvodového remeňa nie sú lacné. Pri poškodeniach väčšieho rozsahu hovoríme o nákladoch na opravu za viac ako 100 EUR.

Čo platí na hlodavce či takúto malú zver?

Kuny, lasice alebo ďalšie hlodavce sa často vyskytujú na vidieku, v riedko osídlených oblastiach v blízkosti polí, riek či lesov. Často sa pritom stáva, že vodič si aj niekoľko týždňov nevšimne, že mu zviera prespáva v motore, až kým nejde na servisnú prehliadku či neotvára kapotu, napr. pre doliatie vody do ostrekovačov. Akonáhle však uvidíte na motore stopy či odtlačky od hlodavcov, je to signál, že vás navštevuje neželaný návštevník.

Na trhu sú dostupné viaceré možnosti, ako týchto škodcov zbaviť či ich odplašiť. Jednou z nich je sprej, ktorého zápach odpudzuje kuny a iné hlodavce. Ďalším, elegantnejším riešením je elektronický odpudzovač, ktorý namontujete a napojíte na batériu auta. Vysiela ultrazvukové signály, ktoré človek nepočuje, ale pre hlodavce sú nepríjemné a odplašia ich. Takýto odpudzovač je jedným z dlhodobých a najúčinnejších riešení, pričom jeho cena je približne 35 EUR.

Auto neštartuje, na motore sú stopy

Takýto býva dôsledok aktivity zvieracieho škodcu. Auto neštartuje, povrchovo žiadny problém nevidíte, no na motore vidno stopy od hlodavca. Aj keď to ešte neviete na 100% určiť, stopy na motore naznačujú, že pôjde pravdepodobne o poškodenie auta spôsobené hlodavcom, čo znamená, že sa proti tomu viete poistiť.