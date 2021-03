Turizmus v postpandemickej ére: Štyri míľniky na ceste znovuobjavenia

Zdroj: the conversation;CBRE

Foto: TASR/AP;S.Gruden;getty images

dnes 0:15 -

Turizmus prechádza nepochybne najnáročnejším obdobím v celej svojej histórii. Nie sú to len obmedzenia, ale aj slabšie objemy investícií do tohto segmentu v Európe. Spoločnosť CBRE zaznamenala za posledných 12 mesiacov (do 4. kvartálu 2020) celkovú hodnotu investícií vo výške 6,6 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles o 75 %. K tomuto poklesu investícií pritom prispeli hlavne náročné obchodné podmienky a pretrvávajúca neistota na trhu. Podľa odborníkov je však hotelový segment pre investorov aj naďalej veľmi atraktívny. Dodatočný kapitál do hotelov v roku 2020 stúpol, keďže viacerí investori sa rozhodli využiť príležitosti práve v tejto oblasti nehnuteľností.



„Pomalé oživenie tohto trhu očakávame už v roku 2021. Dopyt po tomto sektore však bude viditeľný primárne v letnom období a začiatkom jesene. Čoraz dôležitejšie budú inovácie a tzv. ESG (udržateľné investície), čo bude ovplyvňovať aj samotné správanie návštevníkov hotelov. Aj naďalej sa budú rozvíjať prevádzkové štruktúry a franšízy. Práve tie budú hnacou silou hotelov v otázke ich ďalšieho rozvoja,“ vysvetľuje Owen Pritchard, výkonný a prevádzkový riaditeľ oddelenia hotelov za EMEA región v spoločnosti CBRE.



Príjmy hotelov v Európe sa podľa odborníkov neobnovia na predpandemickú úroveň skôr ako v roku 2024. Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, z koronakrízy by sa mali najrýchlejšie zotaviť európske krajiny, v ktorých je silnejší dopyt po voľnočasových aktivitách zo strany domáceho obyvateľstva aj podnikov. Za kratší koniec budú ťahať krajiny, ktoré sú vo väčšej miere závislé od medzinárodného dopytu po službách hotelov.



Model masového cestovného ruchu, ktorý je kľúčom k rastu veľkej časti turistických destinácií, si nevyhnutne vyžaduje úplné predefinovanie. Tieto štyri medzníky sa musia zohľadniť pri transformácii, aby turizmus zostal aj v budúcnosti konkurencieschopný.

Znalosti a inovácie ako základné piliere

Zdá sa, že na inštitucionálnej úrovni existuje zhoda v tom, čo by mal byť hlavný bod celej reštrukturalizácie. Sú to inovácie, ako reakcia na túto systémovú krízu. Východisková situácia odvetvia cestovného ruchu z hľadiska inovácií však zďaleka nie je závideniahodná. V turistickom ruchu sú inovácie omnoho menej zastúpené ako v iných odvetviach. Okrem toho sa znižovali rozpočtové položky, ktoré podnikateľská komunita venuje týmto úlohám. Je potrebné zdôrazniť potrebu prijať inštitucionálne opatrenia v oblasti inovácie cestovného ruchu, ktoré podporia vytváranie podnikateľských ekosystémov schopných vytvárať technológie a inovácie, nielen ich implementovať. Avšak aj pri existencii inštitucionálnej vôle a finančných prostriedkoch, nie situácia v cestovnom ruchu, ani mimo neho priaznivá na to, aby sektor dokázal zvládnuť tak náhlu zmenu trendu.

Kríza vyplývajúca z COVID-19 by mala nepochybne slúžiť ako príležitosť na nové definovanie tohto odvetvia. Stále však existuje riziko, že spadne do kategórie „nechajme ostatných, nech vymýšľajú“, a že sa v cestovnom ruchu, v najlepšom prípade, uplatnia iba importované inovácie. Cestovný ruch si zaslúži, kvôli obrovskému hospodárskemu a sociálnemu významu, príležitosť pre vytváranie vnútorných inovácií. Najlepšou hospodárskou politikou je bezpochyby vzdelávacia politika, a teda investície do výskumu, vývoja a inovácií.

Digitalizácia a práca na diaľku ako príležitosť

Proces hospodárskej obnovy niektorých destinácií zahŕňa využitie príležitosti, ktorú ponúkajú rekreačné nehnuteľnosti, ako druhé domovy v súvislosti so zavedením práce na diaľku. Tí, ktorým sa podarí prilákať obyvateľov z radov turistov, budú schopní vďaka možnostiam pripojenia prilákať digitálnych nomádov, ktorí si budú môcť zvoliť miesto pobytu nezávisle na umiestnení svojho pracoviska. Turizmus je považovaný za inovatívnu činnosť, ktorá sa môže stať hnacou silou demografickej výzvy a boja proti vyľudňovaniu. Najinovatívnejšie destinácie dokážu silne priťahovať turistov aj obyvateľov. Týmto spôsobom by sa podpora inovácií v cestovnom ruchu mohla stať konkurenčnou stratégiou, aby sa zabránilo sezónnemu vyľudňovaniu charakteristickému pre niektoré turistické oblasti. To by umožnilo využiť zmeny v mobilite a rezidenčných modeloch, ktoré vychádzajú z pokroku práce na diaľku počas pandémie, a ešte viac by sa zmazali hranice medzi pobytovým cestovným ruchom a migráciou.





Investičné fondy ako hrozba pre rodinný majetok

Financovanie je kritické aj v sektore turizmu. Situácia mnohých firiem ako dôležitej súčasti cestovného ruchu je alarmujúca. Úverové a solventnostné pozície spoločností posunuli celý sektor do pásma s vysokým finančným rizikom z dôvodu stagnácie, ktorú zažil, a neistoty, ktorej čelí. Globálne už bolo počas týchto mesiacov oznámených niekoľko verejných záchranných balíkov na pomoc strategickým spoločnostiam. S menšou solventnosťou a finančnými kapacitami sa musia vyrovnať hlavne menšie, rodinné firmy. Obzvlášť hrozí, že tieto firmy v súčasnej podobe zaniknú kvôli ich neschopnosti konkurovať a ich rodinnej povahe, čo z nich robí ľahkú korisť zahraničného kapitálu. Dá sa očakávať, že tieto menej strategické podniky začnú najskôr meniť majiteľa, ale vyhliadka na dostatok likvidity na prežitie by dostala týchto podnikateľov do bezpečia pred skupovaním zo strany investičných fondov.

Zmeny v očakávaniach dopytu

Horizont oživenia turizmu sa zameriava na leto 2021, ale cestovný ruch bude celkom odlišný od toho pred rokom 2020. Očakáva sa, že pokročí miera zaočkovania, ale v nadchádzajúcej letnej sezóne budú stále ešte mladí ľudia a deti nezaočkovaní. Rok 2022 preto vyzerá bezpochyby oveľa optimistickejšie, to už bude situácia podobnejšia situácii pred pandémiou. Zdravotná situácia sa považuje za ústrednú os turistickej konkurencieschopnosti. V novej sezóne bude potrebné zohľadniť množstvo faktorov. Obmedzenie kapacity, hľadanie možností prispôsobenia sa, sociálna odstupy. To sú základné otázky pri opätovnom reštarte. Žijeme v zložitej situácii, v ktorej sa dá pochopiť, keď cestovný pas, nástroj, ktorý využívame na zahraničné cesty, budeme využívať aj v inej podobe. Destinácie prešli zmenami v ich riadení a v spôsobe vytvárania kampaní, ktoré propagujú pozitívne spomienky, aby sa turisti vrátili hneď, ako na to majú príležitosť. Rovnako ale existujú a naďalej sa budú objavovať konkurenti, ktorí sa dokážu lepšie presadiť, buď kvôli tomu, že zaznamenali nižší výskyt vírusu, alebo vďaka lepšej zaočkovanosti.

COVID-19 zmenil koncept cestovného ruchu, tak ako ho svet doteraz poznal. Aj keď je v prvom rade nevyhnutné zabrániť devastačným účinkom úplného vymiznutia turistických tokov, rovnako je nevyhnutné naplánovať možnosť znovuobjavenia turizmu, ktoré je hnacou silou udržateľnosti a staviť na cestovný ruch, ktorý poskytuje pridanú hodnotu ekonomike ako celku. Aby destinácie mohli opäť prijímať turistov, je nevyhnutné, aby obnovenie turistických aktivít poskytovalo obyvateľom a návštevníkom dostatočnú úroveň bezpečnosti. Kým sa nepodarí zaočkovať výraznejšiu časť populácie, turizmus bude, minimálne počas niekoľkých ďalších mesiacov, obmedzovaný. To ale vytvára dostatok priestoru na prípravu scenára pre post-covidové obdobie. Budeme musieť prísť s novým pohľadom na hodnotu vedomostí, ľudského kapitálu a inovácií, aby časť ľudí mohla urobiť v tomto odvetví krok od servírok k technológiám.