  Slováci si kupujú dvojnásobne drahšie autá ako pred 10 rokmi

Slovenskí motoristi si z roka na rok kupujú kvalitnejšie, lepšie vybavené, no aj drahšie jazdené autá. Stúpajúce nadobúdacie ceny nezastavila ani pandémia koronavírusu, pričom vlani medziročne vzrástli v priemere v prepočte o viac ako 660 eur. Výrazný posun za uplynulé desaťročie nastal aj pri akontáciách. Kým pred desiatimi rokmi tvorila akontácia pri kúpe auta na úver v priemere asi tretinu jeho nadobúdacej ceny (31 %) vlani to už nebola ani pätina (19 %). Na druhej strane, priemerný vek kupovaného vozidla sa za posledné desaťročie výrazne nezmenil a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 6,5 roku. Stále oveľa častejšie kupujú autá muži, pričom ženy tvoria len štvrtinu kupujúcich.

Slováci si kupujú drahšie autá a v mladšom veku ako Česi

Je bežné, že Slováci aj Česi si pomáhajú s financovaním nákupu auta pôžičkou. Zatiaľ, čo Čech si týmto spôsobom zaobstará auto v priemere vo veku 40 rokov, Slovák si ho dopraje už v 35 rokoch. "Podľa našich údajov si Slováci kupujú osobný automobil v skoršom veku než ľudia v Českej republike. V oboch krajinách ale platí, že ľudia tu nakupujú dvakrát drahšie auto ako pred 10 rokmi," uvádza Luboš Ondrůj, riaditeľ divízie Auto Business v spoločnosti Home Credit. Slováci tiež preferujú aj iné značky áut. V roku 2020 sa medzi najobľúbenejšie autá kúpené na úver zaradili ku Škode, Volkswagenu a Fordu taktiež BMW a Audi. Tomu zodpovedá aj vyššia priemerná obstarávacia cena automobilov na Slovensku v porovnaní s Českou republikou. Kým v SR bola vlani 12 545 eur, v ČR 304 070 Kč (v prepočte 11 628 eur). Pre porovnanie, v Česku sú po najpredávanejších modeloch značiek Škoda a Volkswagen, ďalšie v poradí Ford, Hyundai a Kia.

Investíciu do auta treba dobre zvážiť a naplánovať

Kúpa auta na úver je spravidla investíciou na niekoľko rokov, preto je potrebné ju dobre zvážiť. Tak, ako to platí pri všetkých ostatných úveroch, aj tu je nutné sa zamyslieť, koľko budete mesačne splácať a počítať s nejakou finančnou rezervou. Nie vždy je však najnižšia splátka tým najlepším variantom. "Berte do úvahy, na koľko mesiacov si pôžičku beriete, nízka splátka možno vyzerá lákavo, reálne však zhodnoťte svoje možnosti, a ak je to možné, radšej si zvoľte variant kratšieho obdobia splácania, ale vyššie mesačné splátky, v celkovom dôsledku vás úver vyjde lacnejšie," radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov Home Credit.