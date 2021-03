Občianske organizácie sa prepadli cez sitá pandemickej pomoci, tvrdí Via Iuris

dnes 9:46 -

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení vyjadrila podporu aktívnemu občianstvu a deklarovala záujem o spoluprácu s občianskym sektorom. Občianske organizácie sa aj napriek tomu prepadli cez sitá pandemickej finančnej pomoci. V hodnotení prvého roka vlády Igora Matoviča (OĽANO) to uviedla líderka programu Občianska spoločnosť vo Via Iuris Ivana Kohutková.

Zdôraznila, že pandémia nového koronavírusu zvýraznila dôležitosť a nenahraditeľnosť občianskeho sektora pre spoločnosť, „pretože svojím aktívnym prístupom, rýchlou akcieschopnosťou a odbornosťou dokázal byť prítomný tam, kde kapacity štátu chýbali, a tak ich doplniť“.

Podotkla, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR síce predstavilo novú výzvu, v rámci ktorej môžu občianske organizácie získať dotácie vo výške od 10.000 do 50.000 eur, no podpora nie je dosiahnuteľná pre každého. „Ako problém však vnímame, že zákon o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého je vyhlásená, výzvu obmedzuje iba na niektoré formy organizácií a vynecháva tak napríklad nadácie. Rovnako by sme chceli zdôrazniť, že minimálna výška dotácie môže byť, predovšetkým pre menšie organizácie, prekážkou,“ uviedla.

Dodala, že MIRRI vyhlásilo prvú výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dosahy koronakrízy na občianske organizácie, v auguste 2020 v objeme 1,1 milióna eur. Skonštatovala, že aj táto výzva bola významne obmedzená len na niektoré právne formy organizácií.

Pozitívnou správou bolo prijatie právnej úpravy, vďaka ktorej mohli občianske organizácie čerpať prostriedky z poukázaných dvoch percent z daní dlhšie, ako umožňovala dovtedy platná legislatíva. „Na druhej strane, otázniky vyvolalo sporné konanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré o prerozdelení dotácie na podporu rodovej rovnosti rozhodlo netransparentne v prospech troch vybraných organizácií, pričom ignorovalo odborné hodnotenia projektov,“ podotkla.

Vyhlásila, že pozitívnemu vnímaniu občianskych organizácií verejnosťou neprospievajú ani nekonštruktívne vyjadrenia politických predstaviteľov, ktoré spoločnosť nespájajú, ale ju skôr rozdeľujú. Ako príklad uviedla reakciu premiéra na ľudskoprávne organizácie, keď sa kriticky vyjadrili k riešeniu situácie v rómskych komunitách počas prvej vlny pandémie.

„Občianska spoločnosť nie je ani napriek vyjadrenej podpore v programovom vyhlásení vlády, prípadne deklarovanej podpore niektorých vládnych predstaviteľov, reálne vnímaná ako rovnocenný partner štátu,“ poznamenala s tým, že sa na občiansku spoločnosť zabúda aj pri príprave dôležitých dokumentov i prijímaní legislatívnych zmien, a to aj v oblastiach, ktoré sa jej bezprostredne týkajú.