Obmedzenie dovoleniek v zahraničí by mohlo prispieť k zlepšeniu situácie

Nepovolenie zahraničných dovoleniek by mohlo prispieť k zlepšeniu situácie a postupnému otváraniu služieb, ak bude toto opatrenie účinné. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Zároveň však upozornil, že vláda by následne nemala zabudnúť na cestovné kancelárie a agentúry pri kompenzáciách. Obmedzenie dovoleniek avizoval v stredu (17. 3.) minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.

ZCR toto obmedzenie hodnotí ako ďalšie opatrenie, ktorého cieľom je čo najrýchlejšie zlepšenie situácie na Slovensku. Skutočnosť, že zatiaľ nie je zrejmé, odkedy by toto obmedzenie malo platiť, môže podľa Harbuľáka súvisieť s prípravou a organizáciou kontroly plnenia tohto uznesenia na hraniciach či letiskách.

"Je to ďalšie opatrenie, ktoré obmedzuje podnikanie a poskytovanie služieb cestovného ruchu. No ak má prispieť k tomu, aby sa vývoj počtu ochorení na Slovensku nezhoršoval, ale naopak, k zlepšeniu situácie, tak toto krátkodobé opatrenie rešpektujeme," skonštatoval Harbuľák.

Zároveň však dodal, že vláda by následne nemala zabudnúť na to, že opatrenie sa dotýka okrem fyzickým osôb predovšetkým cestovných kancelárií a agentúr. Na tie by podľa prezidenta ZCR vládny kabinet mal myslieť pri kompenzáciách či iných nástrojoch pomoci.

Cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie by Slovákom nemalo byť po novom povolené. Informoval o tom v stredu Heger. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa ministra zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi.