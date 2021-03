O možnej investícii Volkswagenu som rokoval

dnes 14:01 -

Slovensko má záujem o avizovanú investíciu automobilového koncernu Volkswagen do výstavby továrne na batérie pre elektromobily. Ide však o internú záležitosť koncernu, na ktorú vláda nemá vplyv. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu po zasadnutí vlády uviedol, že o možnostiach získania tejto investície rokoval so šéfom Volkswagenu Slovakia Oliverom Grünbergom.

"Hovoril som so šéfom Volkswagenu, momentálne je to interné rozhodnutie. Natoľko interné, že my zvonka nevieme nijak byť nápomocní, ale s pánom Grünbergom som dohodnutí, že ak by čokoľvek bolo, čo Slovenská republika vie spraviť, tak k dispozícii je nielen SARIO, ktoré má tieto zahraničné investície na starosti, ale aj samotné ministerstvo hospodárstva," uviedol Sulík.

Volkswagen tento týždeň informoval, že chce mať do roku 2030 šesť závodov na batérie pre elektromobily, jeden z týchto závodov by mal byť postavený v strednej Európe, a to v Poľsku, Česku alebo na Slovensku. Každý závod by mal byť schopný ročne vyrobiť batérie s celkovou kapacitou 40 gigawatthodín.

Skupina Volkswagen (VW), ktorá okrem rovnomennej značky zahŕňa aj Audi, Seat, Škodu či Porsche, vyčlenila viac ako 30 miliárd eur na elektrickú mobilitu, aby splnila prísnejšie environmentálne pravidlá v Európskej únii. Jej rovnomenná značka VW tento mesiac oznámila, že sa sústredí na to, aby sa v roku 2030 elektrické vozidlá podieľali 70 % na jej celkovom predaji v Európe.