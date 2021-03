Britská ekonomika sa vráti na úroveň pred pandémiou do konca roka

dnes 14:01 -

K oživeniu ostrovného hospodárstva tak dôjde skôr než začiatkom roku 2022, ako banka pôvodne odhadovala. Guvernér BoE to oznámil pred nachádzajúcim rozhodnutím centrálnej banky o úrokových sadzbách vo štvrtok 18. marca.

„Tento vplyv (ochorenia) COVID-19 na ekonomiku je obrovský,“ povedal pre BBC guvernér Bailey, podľa ktorého pokiaľ ide o oživenie, britská ekonomika sa z hľadiska aktivity zhruba do konca tohto roka vráti tam, kde bola na konci roku 2019.

"To je dobrá správa. Buďme však realisti - nie je to nič iné, ako sa vrátiť späť na miesto, kde sme boli pred ochorením COVID-19," dodal.

Guvernér pochválil tiež vládu za rýchle očkovanie. Spojené kráľovstvo už podalo vakcínu proti novému koronavírusu približne 24 miliónom Britov.

„Teraz som pozitívnejší (vo výhľade), ale s veľkou dávkou opatrnosti,“ skonštatoval Bailey.

Povedal tiež, že vakcinačný program bol „veľkým úspechom“ a že hoci boli blokády bolestivé, je „vidieť ústup ochorenia COVID-19".

Pandémia spôsobila v minulom roku pád britskej ekonomiky o 10 %, čo bol jej najhorší výsledok za viac ako tri storočia.

Bailey v pondelok uviedol tiež, že hospodárstvo ukázalo väčšiu odolnosť počas súčasnej tretej blokády v porovnaní s prvým tzv. lockdownom na jar 2020.