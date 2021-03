EÚ podnikne právne kroky proti Londýnu pre porušenie dohody o brexite

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Diana Černáková

dnes 14:46 -

Britská strana chce totiž jednostranne predĺžiť ochrannú lehotu na kontroly niektorých potravín a poľnohospodárskych produktov smerujúcich z EÚ do Severného Írska. S tým Európska únia nesúhlasí a označuje to za jednostranné porušenie dohody o brexite.



Na možnosť právneho konania voči Británii už začiatkom marca upozornil Šefčovič, ktorý je za EÚ zodpovedný za implementáciu dohody o brexite. V rozhovore pre Financial Times zo 4. marca uviedol, že eurokomisia pripravuje právne kroky proti Spojenému kráľovstvu, a to pre rozhodnutie Londýna jednostranne predĺžiť odkladné lehoty na colné kontroly po brexite v severoírskych prístavoch.

Šefčovič ako spolupredseda Spoločného výboru EÚ a Británie pre implementáciu dohody o vystúpení v pondelok upozornil, že je to už druhýkrát za šesť mesiacov, čo britská vláda porušila medzinárodné právo.

"Protokol o Írsku a Severnom Írsku je jedinou cestou, ako chrániť Veľkopiatkovú dohodu a zachovať mier a stabilitu v snahe vyhnúť sa tvrdým hraniciam na írskom ostrove a pri zachovaní integrity jednotného trhu EÚ," uviedol Šefčovič v oficiálnom vyhlásení. Dodal, že EÚ a Británia sa dohodli na tomto protokole spoločne a spolu ho musia aj implementovať. Spresnil, že jednostranné rozhodnutia a porušenia medzinárodného práva zo strany Spojeného kráľovstva porušujú samotný účel dohody.

"Aj preto dnes podnikáme právne kroky. Dúfam, že vďaka spoločnému, pragmatickému a konštruktívnemu duchu, ktorý prevládal v našej doterajšej práci pri vykonávaní dohody o brexite, sa nám podarí tieto problémy vyriešiť v spoločnom výbore bez nutnosti ďalších právnych prostriedkov," uviedol slovenský eurokomisár.

Šefčovič zároveň dodal, že zaslal list Davidovi Frostovi, spolupredsedovi spoločného výboru pre dohodu o brexite. Žiada v ňom vládu Spojeného kráľovstva, aby sa zdržala uplatňovania v praxi vyhlásení a usmernení z 3. a 4. marca 2021, lebo EÚ tieto jednostranné opatrenia vníma ako porušenie povinností zmluvy o brexite. V liste vyzval Frosta na ďalšie konzultácie v rámci Spoločného výboru EÚ a Británie.

Podľa jeho slov Spojené kráľovstvo má k dispozícii jeden mesiac na zaslanie odpovede na list eurokomisie o porušení ustanovení legislatívy EÚ.