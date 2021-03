Volkswagen chce mať v Európe šesť tovární na batérie pre elektromobily

dnes 14:46 -

„Elektromobilita sa pre nás stáva jadrom podnikania. Teraz systematicky začleňujeme ďalšie etapy do hodnotového reťazca,“ povedal riaditeľ Herbert Diess na podujatí Power Day. Dodal, že koncern si tak chce zabezpečiť dlhodobú poprednú pozíciu v súboji o najlepšiu batériu a najlepšie zákaznícke skúsenosti v nadchádzajúcom veku mobility s nulovými emisiami.

Skupina uviedla, že vytvorí partnerstvo s ropnou spoločnosťou BP a poprednými európskymi energetickými firmami Enel a Iberdrola s cieľom rozšíriť infraštruktúru nabíjania elektrických vozidiel, čo sa stále považuje za hlavnú prekážku masového zavádzania automobilov na batériu.

Cieľom tejto spolupráce pri budovaní nabíjacích staníc je pokryť tretinu európskeho dopytu po nabíjaní do roku 2025.

Skupina Volkswagen, ktorá okrem rovnomennej značky zahŕňa aj Audi, Seat, Škodu či Porsche, vyčlenila viac ako 30 miliárd eur na elektrickú mobilitu, aby splnila prísnejšie environmentálne pravidlá v Európskej únii (EÚ).

Jej rovnomenná značka VW tento mesiac oznámila, že sa sústredí na to, aby sa v roku 2030 elektrické vozidlá podieľali 70 % na jej celkovom predaji v Európe.