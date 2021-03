Americké letecké spoločnosti hlásia nárast rezervácií

dnes 15:16 -

Cestovné obmedzenia, ktoré vlani zaviedli vlády na celom svete, aby zabránili šíreniu pandémie nového koronavírusu, takmer zastavili leteckú dopravu.

Aerolínie Delta Air Lines, Southwest Airlines a JetBlue Airways v pondelok na konferencii spoločnosti JP Morgan oznámili, že evidujú neustály rast rezervácií, keďže šírenie ochorenia COVID-19 v USA sa vďaka očkovaniu spomaľuje. Čoraz viac ľudí tak plánuje ísť na dovolenku alebo na návštevu za príbuznými a priateľmi.

Delta Air Lines tiež uviedli, že očakávajú pokles tržieb v 1. štvrťroku 2021 na dolnej hranici svojej prognózy, podľa ktorej by sa mal ich obrat znížiť o 60 % až 65 % oproti rovnakému štvrťroku 2019, teda v poslednom roku pred vypuknutím pandémie.

Generálny riaditeľ spoločnosti Delta Ed Bastian na konferencii poznamenal, že vidí "skutočné záblesky nádeje", keďže rezervácie na domáce lety sa zlepšujú. Je "opatrne optimistický" a dúfa, že sa spoločnosti Detla podarí na jar tohto roku zastaviť spaľovanie hotovosti. V 2. štvrťroku by tak mohli aerolínie použiť hotovosť na nákupy lietadiel.

Podľa údajov amerického Úradu pre bezpečnosť v doprave (TSA) v piatok (12. 3.) aj v nedeľu (14. 3.) prešlo cez letiská v USA viac ako 1,3 milióna cestujúcich, čo bolo najviac od začiatku pandémie v USA v marci 2020.

Aj Southwest Airlines v pondelok predpovedali, že v 1. štvrťroku sa "spaľovanie hotovosti" zníži a pokles tržieb za február a marec sa spomalí viac, ako predtým odhadovali.

Podobne aj JetBlue počítajú so spomalením tempa poklesu tržieb v 1. štvrťroku a odhadujú, že budú o 61 % až 64 % nižšie ako v prvých troch mesiacoch 2019. V predchádzajúcej prognóze počítali s ich znížením o 65 % až 70 %.