Analytici očakávajú ďalšie zrýchľovanie inflácie

Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR oproti januáru zvýšili o 0,3 %. Na medziročnej báze prišlo k ich nárastu o 0,9 %, čo predstavuje mierne zrýchlenie tempa zdražovania.

"K zrýchleniu inflácie prispeli vo februári najmä vyššie ceny pohonných látok, reagujúce na vývoj cien ropy na svetových trhoch, ale v menšej miere aj regulované ceny, resp. dane. Naopak, dopytová inflácia po trocha neintuitívnom zrýchlení na prelome rokov vo februári spomalila, proti zrýchleniu inflácie pôsobili aj ceny potravín," hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Vo februári tohto roka zaznamenali najvýraznejší medzimesačný nárast cien v doprave o 1,8 %. Nasledovali alkoholické nápoje a tabak s medzimesačným nárastom cien o 0,7 %. Vzdelávanie zdraželo oproti januáru o 0,5 %. Medzimesačne zlacneli odevy a obuv, a to o 0,3 %. Ostatné oblasti zaznamenali buď stagnáciu cien, alebo iba mierny nárast o 0,1 – 0,2 %. V porovnaní s minulým rokom narástli ceny v oblasti pošty a spojov o 6,9 %. Slovákom zlacnela v ich rodinných rozpočtoch najviac zastúpená oblasť bývania, a to o 1,1 %. Pod tento cenový pokles sa podpísali medziročne nižšie ceny elektriny, plynu a iných palív.



Ceny potravín vo februári pod tlakom tradičných sezónnych faktorov v priemere zdraželi o 0,4 %, sezónne zdražovanie však bolo podľa Koršňáka miernejšie ako zvyčajne, predovšetkým pri cenách ovocia. Dynamika medziročného poklesu cien potravín sa prehĺbila z -0,5 % na -0,6 %.



"Očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávame. Postupne by sa inflácia mala dostať cez úroveň 1 % a v druhej polovici roka sa môže priblížiť ku 2 %," tvrdí analytička Wood & Company Eva Sadovská. Koršňák dodáva, že by k medziročnému rastu spotrebiteľských cien mohlo prispieť februárové zvýšenie daní z tabaku a cigariet a ceny ropy na svetových trhoch.