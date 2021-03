Čínska automobilka Geely postaví doma závod na výrobu batérií do elektromobilov

dnes 18:16 -

Čínska automobilka Geely postaví na východe Číny závod na výrobu batérií do elektrických vozidiel. Uviedla to spoločnosť v pondelok s tým, že výrobná kapacita závodu je naplánovaná na 42 gigawatthodín ročne.

Celková investícia, ktorú zrealizuje technologická divízia Geely vo východočínskom meste Kan-čou, by mala predstavovať 30 miliárd jüanov (3,87 miliardy eur), dodala v separátnej správe miestna vláda. Technologická divízia Geely už predtým investovala do firmy Farasis, výrobcu batérií do elektromobilov so sídlom v Kan-čou.

Geely vlastní švédsku automobilku Volvo Cars a kontroluje aj 9,7-percentný podiel v nemeckej automobilke Daimler. Jej najväčšími konkurentmi na čínskom trhu s elektromobilmi sú domáce spoločnosti Great Wall a Nio.

Trh s takzvanými novými energetickými vozidlami (NEV) zahrnujúcimi elektromobily, plug-in hybridy či vozidlá na vodíkový pohon má veľkú podporu čínskej vlády, keďže tá roky zápasí so silným znečistením ovzdušia v čínskych mestách. Peking predpokladá, že nové energetické vozidlá sa na celkovom predaji áut v Číne budú v roku 2025 podieľať približne 25 %. Na porovnanie, v roku 2020 tvorili zhruba 5 % z celkového predaja áut.