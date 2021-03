Členom Bankovej rady NBS bude opätovne Ľuboš Pástor

dnes 11:16 -

"Vzhľadom na to, že v súčasnosti má Banková rada NBS piatich vymenovaných členov, pričom od prelomu 15. marca 2021 sa končí funkčné obdobie jednému členovi Bankovej rady NBS a aj vzhľadom na to, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh NBS, ktoré jej vyplývajú zo zákona o NBS, je potrebné doplniť Bankovú radu NBS o nového člena," konštatuje sa v predkladacej správe.

Prof. Mgr. Ľuboš Pástor, Ph.D, podľa vládneho materiálu dlhodobo vykonáva pedagogickú činnosť a ďalšie odborné činnosti v oblasti finančnej ekonómie (finančníctva). Od júla 1999 prednáša finančnú ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). Od marca 2015 je členom Bankovej rady NBS. Menovaný spĺňa podľa materiálu zákonom ustanovené kritériá, predpoklady a podmienky pre opätovné vymenovanie za člena Bankovej rady NBS.