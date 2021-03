ECB kľúčové úroky nezmenila, zrýchli nákup dlhopisov eurozóny

Zdroj: TASR;CNBC;BBG

Foto: SITA/AP

dnes 14:31 -

Rada guvernérov ECB vo štvrtok ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime 0 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostáva na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba na úrovni -0,50 %.

ECB uviedla tiež, že ponecháva dvere otvorené ďalším škrtom, ak to bude potrebné.



Európska centrálna banka ďalej uviedla, že „významne“ zrýchli tempo nákupu pandemických núdzových dlhopisov v snahe udržať náklady štátov na obsluhu dlhov na nízkej úrovni v čase, keď zápasia s pandémiou ochorenia COVID-19 a ich ekonomiky sú stále krehké. ECB sa snaží nákupom dlhopisov udržať lacné pôžičky pre dlhmi zaťažené vlády, domácnosti a firmy v 19 krajinách, ktoré používajú spoločnú menu euro. A rozptýliť tiež pochybnosti investorov o svojom odhodlaní zastaviť ďalšie zvyšovanie výnosov z dlhopisov eurozóny, ktoré v uplynulých týždňoch stúpli najmä v dôsledku vonkajších faktorov, ako sú vyššie inflačné očakávania v USA, rastúce ceny ropy a prerušenie dodávok v súvislosti s pandémiou.



Člen ECB Jens Weidmann v rozhovore pre CNBC začiatkom tohto mesiaca uviedol, že je môžne urobiť zmeny v programe nákupu vládnych dlhopisov zo strany centrálnej banky v snahe upokojiť trhy s dlhopismi. To je však pre centrálnu banku zložitá záležitosť, o ktorej sa nemožno domnievať, že zasiahne priamo pri riešení výnosov dlhopisov, pretože to nespadá do jej mandátu. Akékoľvek takéto kroky by mohli vyvolať kritiku, že chráni vlády eurozóny pred dynamikou trhu, a vzbudiť očakávanie, že môže vždy zasiahnuť, keď výnosy stúpnu. „Nesnažíme sa kontrolovať výnosovú krivku," uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii prezidentka ECB Christine Lagardeová.



Banky v eurozóne zareagovali na komentáre ECB, sektor poklesol o viac ako 1 % krátko po vydaní posledného rozhodnutia centrálnej banky. Holubičí postoj centrálnej banky by mohol znamenať, že veritelia v regióne budú naďalej zápasiť s prostredím nízkych úrokových sadzieb.

Na konci minulého roka ECB navýšila objem núdzového programu skupovania aktív (PEPP) o 500 miliárd eur na 1,85 bilióna eur. Nákup aktív má pokračovať flexibilne podľa aktuálnych potrieb prinajmenšom do konca marca 2022. Reinvestície prostriedkov v rámci programu majú pokračovať minimálne do konca roka 2023. Vo vyhlásení po marcovom zasadnutí ECB uviedla, že v druhom štvrťroku očakáva v porovnaní s prvými mesiacmi tohto roka vyššie tempo nákupov v rámci PEPP. Ako poznamenáva agentúra Bloomberg, zatiaľ nie je jasné, ako bude vyzerať „výrazne vyššie tempo“ nákupov PEPP. Rada guvernérov vníma, že výnos sa dostal na nepríjemné úrovne, je však ťažké povedať, s akými úrovňami by bola ECB spokojná.

V decembri tiež centrálna banka oznámila plán na štyri dodatočné refinančné operácie programu PELTRE a informovala o predĺžení platnosti regulačných úľav pre banky, ktoré majú podporiť úverový trh, a teda odraz ekonomiky, a o predĺžení programu na poskytovanie likvidity v eurách centrálnym bankám mimo eurozóny.

Nákupy aktív v rámci programu APP majú pokračovať mesačným tempom 20 miliárd eur. Nákupy v rámci APP nie sú časovo obmedzené, centrálna banka len zopakovala, že skončí krátko pred začiatkom cyklu zvyšovania sadzieb. Reinvestovanie prostriedkov v tomto programe má prebiehať aj po začiatku zvyšovania úrokových sadzieb.

ECB bude pokračovať aj v programe TLTRO III, ktorého úlohou je cielené dodávanie likvidity európskym komerčným bankám, ktoré vďaka nemu majú posilniť úverovanie firiem i domácností. Trvanie TLTRO III bolo v decembri predĺžené o 12 mesiacov do júna 2022, medzi júnom a decembrom 2021 prebehnú navyše tri dodatočné operácie.

Úrokové sadzby majú zostať na súčasnej alebo nižšej úrovni dovtedy, než bude banka presvedčená, že sa inflácia v eurozóne udržateľne blíži k cieľovej hladine tesne pod 2 %. Ak sa depozitné sadzba nachádza v zápornom pásme, znamená to, že komerčné banky musia za peniaze uložené v ECB platiť. Tým sa centrálna banka snaží povzbudiť k masívnejšiemu poskytovanie úverov.