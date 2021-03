Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 68 USD/barel

dnes 8:16 -

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.34 h SEČ 68,41 USD (57,53 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 51 centov.

Zvýšila sa aj cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom. Dosiahla 64,96 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 52 centov.

Pod rast cien ropy sa čiastočne podpísal pokles zásob benzínu v Spojených štátoch. Tie sa podľa informácií amerického ministerstva energetiky znížili v týždni do 5. marca o 11,9 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s poklesom iba o 3,5 milióna barelov. Ceny ropy podporilo aj schválenie balíka na pomoc domácnostiam a firmám v hodnote 1,9 bilióna USD v Kongrese.

Na druhej strane, výraznejšiemu rastu cien zabránil vývoj v zásobách ropy v USA. Tie sa zvýšili o 13,8 milióna barelov, pričom analytici počítali s rastom iba o 816.000 barelov.