Keď je 458,07 eura viac ako 623 eur: Po prepočte minimálnej mzdy cez PKS je na tom Slovensko horšie ako Rumunsko

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 15:31 -

V tvrdení, že Slovensko má v roku 2021 najvyššiu minimálnu mzdu z krajín V4, vidia analytici niekoľko nepresností. Prvým problémom sú podľa nich výmenné kurzy. Podľa aktuálnych dát Nadácie Hansa Böcklera má najvyššiu hodinovú minimálnu mzdu v regióne V4 Poľsko (3,64 eura) – Slovensko má hodinovú minimálnu mzdu na úrovni 3,58 eura.



Druhý problém vidia analytici v kúpnej sile obyvateľstva. Na porovnanie príjmov v krajinách s rozličnými výškami cenových hladín sa používa prepočet cez tzv. paritu kúpnej sily. Tak dospeli analytici k zhodnoteniu, že Rumunsko má síce minimálnu mzdu nižšiu ako Slovensko, jeho obyvatelia si však za ňu dokážu nakúpiť viac tovarov a služieb ako Slováci. "Ak povieme, že 458,07 eura je viac ako 623 eur, tak si možno niekto zaťuká na čelo, no toto tvrdenie je pravdivé. Rumun s minimálnou mzdou 458 eur si kúpi viac tovarov a služieb ako Slovák so 623 eurami," uzavrel analytik Ján Košč.



Ako podotkol docent Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Tomáš Želinský, v praxi sa stretáva s tým, že odporcovia minimálnej mzdy tvrdia, že úroveň minimálnej mzdy na Slovensku je nastavená prehnane vysoko. "Argumentujú napríklad tým, že minimálna mzda v Nemecku nedosahuje ani 40 % z priemernej mzdy, pričom na Slovensku je to až okolo 50 %. Zabudnú ale dodať, že zárobky v Nemecku sú oproti tým slovenským (v parite kúpnej sily) viac než dvojnásobné," porovnal Želinský. Dodal, že ak sa do úvahy berú len pracovníci v priemysle, priepasť medzi Slovenskom a Nemeckom sa ešte viac zvýši.