Koľko? Svetový index piva 2021 v troch grafoch

Aj keď si počas pandémie mohlo vychutnať pivo v krčme lebo málokto, Iman Ghoshová z Visual Capitalist poznamenáva, že globálne prevláda chuť po pive. Napríklad predaj piva Corona v minulom roku skutočne stúpol, a to aj napriek, alebo možno práve kvôli asociáciám s koronavírusom.

Vedci sa pozreli na priemernú cenu fľaše piva (330 ml) od známych značiek prostredníctvom internetových obchodov a štatistickej databázy Numbeo. Okrem toho boli miestne ceny piva stiahnuté z hotelového a barového menu a priemerné hodnoty prepočítané na USD.

V Katare by ste museli za jediné (malé) pivo vysoliť 11,26 dolárov, čo by určite predražilo večerné „povyrazenie si“. Čiastočne je to tak preto, lebo v roku 2019 zaviedla krajina s moslimskou väčšinou 100 % spotrebnú daň navyše k predchádzajúcej predajnej cene všetok dovoz alkoholu. Tieto vysoké ceny sú zamerané na turistov, a keďže Katar organizuje majstrovstvá sveta vo futbale 2022, do krajiny pricestujú tisíce návštevníkov, ktorí si budú chcieť dať jedno orosené za každú cenu.

Na opačnej strane spektra je Južná Afrika, s iba 1,68 dolára za fľašu má najnižšiu priemernú cenu piva, čiastočne vďaka kultúrnym normám hromadného nákupu.

Koľko musíte zaplatiť za pivo je jedna vec, ale ktoré krajiny utrácajú najviac za pivo? Na prvom mieste tohto rebríčka je prekvapivo Nemecko s výdavkami na obyvateľa vo výške takmer 2 000 dolárov. Vysokú spotrebu podporuje silná pivná kultúra a každoročné oslavy Oktoberfest. Nemecko sa tiež pýši čistotou svojho piva, drvivá väčšina pivovarov sa riadi Reinheitsgebotom, storočnými zákonmi, ktoré všeobecne stanovujú, že pivo môže obsahovať iba tri zložky: vodu, jačmeň a chmeľ.

Tesne za Nemeckom sa umiestnilo Poľsko, v tejto krajine sa utráca za pivo 1738 dolárov na obyvateľa. USA sú zatiaľ na ôsmom mieste na svete s najvyššími výdavkami na pivo na obyvateľa, 1554 dolárov. Pivo je tiež najpopulárnejším alkoholickým nápojom v USA.

Pomocou údajov od Svetovej zdravotníckej organizácie sa uvedená vizualizácia zameriava aj na to, koľko piva sa na obyvateľa spotrebuje na celom svete. V tomto smere sa pivná kultúra v susednej Českej republike nezaprie, v priemere je spotreba 468 pív ročne, čo je 1,3 piva denne. Ďalej nasleduje Španielsko so 417-timi pivami a Nemecko s 411-timi.

Najmenej piva ľudia pijú na Haiti, ročne iba asi štyri pivá. Môže to byť z dôvodu, že dávajú prednosť niečomu silnejšiemu. Až 97 % skonzumovaného alkoholu v krajine tvoria liehoviny, ako je rum.

Pivo existuje už viac ako 7 000 rokov. Bez ohľadu na cenu piva v našej krajine stojí za to zdvihnúť pohár a uctiť si nadčasovosť tohto skromného nápoja.