Online-hry sú fenoménom pandémie, odvetvie vlani zvýšilo tržby o 37 %

dnes 16:42 -

Pandémia zmenila pravidlá v hernom priemysle. Online hry začalo hrať množstvo nových používateľov. Športové udalosti a všeobecne voľnočasové aktivity boli totiž zásadne obmedzené. Podľa prieskumov trávi priemerný dospelý Američan hraním online hier až hodinu denne. Predpokladá sa, že tento rok budú hrať hry 2,7 miliardy ľudí na celom svete.

Herný priemysel bude získavať trhový podiel a ukrajovať si ďalej z „voľného času“

Priemysel veľmi profitoval z rozšírenia smartphonov, ktoré mu umožňujú ľuďom krátiť si čas prakticky kdekoľvek. V dopravných prostriedkoch, škole, či hocikedy vo voľnej chvíli. Mnoho hier je navrhnutých na základe rovnakých zákonitostí, tzv. spätnej väzby odmien, ktoré úspešne uplatnili aj sociálne médiá a ktoré zvyšujú závislosť.

Stále väčšiu popularitu si získava aj streamovanie e-športov. Dôkazom toho bolo vyhlásenie generálneho riaditeľa spoločnosti Netflix z roku 2019, keď uviedol, že najväčšou hrozbou pre nich nie je priama konkurencia ako Disney alebo HBO, ale Fortnite, teda jedna z najpopulárnejších hier na svete.

Mnoho spoločností pôsobiacich v hernom priemysle získava príjmy a zisky aj z iných odvetví. Ide napríklad o výrobcov grafických kariet alebo poskytovateľov live-streamu. Zatiaľ čo však iné odvetvia, napríklad výroba chipov, umožňujú dosahovať len nízke marže, herný priemysel je veľmi ziskový. Požadované kapitálové výdavky na vstup sú pritom nízke a príjmy sa dajú vďaka digitálnej povahe podniku ľahko škálovať. V budúcnosti bude preto v hernom segmente prebiehať tvrdá konkurencia. Vysoký zisk láka do odvetvia veľké technologické firmy ako Apple, Google, Amazon a Microsoft.

Kľúčové riziká, ktoré je potrebné zvážiť

Napriek veľkému potenciálu by mali investori zvážiť aj možné riziká. Pandémia síce zvýšila tempo rastu výnosov všetkých herných spoločností a zvýšila ceny ich akcií, bude však tento trend pokračovať? Po zaočkovaní väčšieho počtu ľudí sa bude spoločnosť postupne otvárať. Ľudia pravdepodobne uprednostnia opäť socializáciu so skutočnými ľuďmi a namiesto hrania videohier pôjdu do reštaurácií a kaviarní. To by mohlo znížiť rast výnosov v roku 2021.

V novembri 2019 navyše Čína predstavila novú reguláciu, ktorá obmedzuje čas, ktorý môžu online hraním tráviť maloletí. Uvedomuje si totiž, že sú vysoko návykové. Podobná regulácia by mohla časom prísť aj do rozvinutého sveta. Ďalšími kľúčovými rizikami sú problémy vývojárov s neustálym vývojom nových a nových hier. Existuje niekoľko príkladov bývalých úspešných vývojárov a programátorov, ktorí stratili schopnosť inovovať.

Autorom je Peter Garnry, akciový analytik Saxo Bank.