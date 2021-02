Analýza: Koronakríza zmenila aj naše nákupné zvyklosti

Zdroj: 365bank

Foto: SITA/AP

dnes 10:32 -

Koronakríza najtvrdšie zasiahla sektor služieb, konkrétne ide hlavne o oblasť cestového ruchu, hotely a penzióny, reštaurácie, kaviarne, zábavné podniky, fitnescentrá a wellness a oblasť umenia a kultúry. Práve v týchto segmentoch sa naša spotreba prepadla najvýraznejšie, nakoľko tieto zariadenia z dôvodu protipandemických opatrení ani navštevovať nemôžeme alebo ich môžeme využívať len v obmedzenej forme. Napríklad do kina, divadla či wellness si v týchto dňoch nezajdeme a z reštaurácie si môžeme vziať jedlo len so sebou. Zároveň platí, že v týchto oblastiach došlo aj k najväčšiemu prepadu tržieb.

Existujú ale aj odvetvia, ktorým sa počas krízy darí lepšie ako ostatným. Keď sa na to pozrieme z hľadiska našej spotreby (a teda maloobchodu), sú to hlavne supermarkety a eshopy. Dôvod je jednoduchý – tieto obchody môžu byť otvorené aj vtedy, keď sú ostatné predajne zatvorené. Tržby internetových predajcov počas prvej vlny pandémie síce tiež klesli, ale od júla opäť rastú a počas jesenných a zimných mesiacov zaznamenali dokonca výrazne vyššie tržby ako pred rokom. Za celý minulý rok bol tržby eschopov medziročne vyššie v priemere o 2,3 %.





Čo sa týka supermarketov, tak ich tržby medziročne rástli počas celého roka 2020 a boli v priemere o 5 % vyššie ako v roku 2019. Z pohľadu jednotlivých mesiacov sa tržby supermarketov najvýraznejšie zvýšili v marci. Súviselo to s tým, že ľudia sa obávali, že potravín bude nedostatok a vytvárali si zásoby, čo viedlo k tomu, že regále v obchodoch naozaj niekedy zívali prázdnotou. Po vypuknutí druhej vlny pandémie sa už ale takáto situácia nezopakovala.

Aké budú naše nákupné zvyklosti, keď sa život vráti do normálu?

Z očkovania budú najviac profitovať podnikatelia, ktorí v súčasnosti najviac trpia protipandemickými opatreniami – cestovné kancelárie, hotely, reštaurácie, kaviarne a kluby, kiná, divadlá a v podstate všetky firmy pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a zábavy. Ich služby totiž počas pandémie využívame len veľmi obmedzene alebo vôbec. Očkovanie ale vráti náš život do normálu a je možné, že budeme viac míňať na tovary a služby, ktoré sme si počas pandémie “kúpiť nemohli”. Mnohí z nás totiž budú trpieť deficitom kultúry, umenia, zábavy, cestovania a pod. A preto sa môže stať, že budeme ochotní míňať viac v reštauráciách, kinách, divadlách, častejšie budeme navštevovať rôzne podujatia alebo si doprajeme drahšiu dovolenku. A aby sme si to mohli dovoliť, radšej sa uskromníme v iných oblastiach. Aj takto môžu vyzerať naše nákupy krátko potom, ako sa vrátime k normálnemu životu. Samozrejme z dlhodobého hľadiska sa naša spotreba vráti späť do starých koľají, teda do istého štandardu, na ktorý sme boli zvyknutí.

Koronakríza ale priniesla aj také zmeny nákupných zvyklostí, ktoré zrejme budú trvalé. Zatvorené obchody a nákupné centrá viedli k tomu, že sme naše nákupy presmerovali do online sveta. Počas lockdownu ale kupujeme v eschopoch aj to, čo by sme si za normálnych okolností radšej kúpili v kamennej predajni. Preto po odznení pandémie pri niektorých nákupoch opäť vymeníme eshopy za klasické obchody. Koronakríza nás ale posunula bližšie k online nakupovaniu a zvykli si naň aj tí, ktorí predtým na stránky eshopov neklikali príliš čato. Preto očakávame, že internetový predaj bude ďalej rozkvitať a to aj dávno potom, ako sa naše životy vrátia do normálu. Náš život je totiž čoraz viac online, viac digitálny a pandémia tento proces ešte urýchlila.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank.