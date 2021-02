Kurzarbeit zabezpečí predvídateľnosť štátnej pomoci počas krízy

dnes 11:16 -

Vláda v stredu odobrila novú legislatívu o tzv. trvalom kurzarbeite. Zákon zabezpečí predvídateľnosť toho, ako štát pomôže zamestnávateľom v časoch krízy. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) počas rokovania vlády.

"My sme sa počas tejto pandémie presvedčili o tom, že na udržanie pracovných miest je nesmierne dôležité to, či majú zamestnávatelia a najmä aj veľké zahraničné spoločnosti a ich dodávatelia, ktorí sú na Slovensku, predvídateľné prostredie," okomentoval Krajniak s tým, predvídateľnosť spočíva v tom, že ak príde kríza, pomôže aj štát, aby mohla ekonomika Slovenska fungovať.

Krajniak pripomenul, že fond, z ktorého sa bude pomoc poskytovať, nebude nový. Podpora bude vyplácaná z fondu nezamestnanosti Sociálnou poisťovňou.

Na otázku o tom, ako sa bude pomoc poskytovať samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), Krajniak odpovedal, že v zákone o službách zamestnanosti bude odvolávka o tom, že vždy, ak bude aktivovaný kurzarbeit pre zamestnávateľov, sa súčasne spustí aj schéma pomoci pre SZČO.

Ako vysvetlil štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič, podpora bude fungovať tak, že o žiadosti zamestnávateľa bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať do desiatich dní. "Maximálna výška podpory bude dvojnásobok vymeriavacieho základu, to znamená, na tento rok, keď je priemerná mzda povedzme 1100 eur, tak maximálny vymeriavací základ je 2200 eur. To znamená, že najvyššia možná podpora pre zamestnávateľa bude 60 % z tejto sumy," vysvetlil Ažaltovič s tým, že k tejto sume ďalších 20 % pridá zamestnávateľ a tým pádom zamestnanec dostane 80 % svojej obvyklej mzdy.

Vláda v stredu odobrila aj odloženie splatnosti poistného na sociálne poistenie za február do 30. júna, Krajniak tvrdí, že to bude vláda robiť každomesačne, až kým to bude potrebné. Ak by si situácia vyžiadala odklad aj na dlhšie ako do 30. júna, vláda o tom bude podľa jeho slov uvažovať.