Správa investícií v poslednej fáze cyklu

Trh funguje v cykloch, o tom sme sa už mali možnosť presvedčiť. Popieranie, že tomu tak nie je, je pri pohľade na ocenenie akcií asi zbytočné. Sú časy, kedy sa akcie stávajú príliš lacnými a naopak obdobia, kedy sú až príliš preceňované nad ich reálnu hodnotu. Hovorí sa, že tí, ktorí sa nepočúvajú hlas Sirén, prichádzajú o príležitosť zarobiť si. Špekulatívne šialenstvo sa stupňuje až nakoniec prepukne panika a väčšina investorov sa už bojí nakupovať. Namiesto býčieho trendu zdvojnásobuje svoje medvedie stávky, a tým prichádza o generačnú príležitosť na nákup.

Tento cyklus opakovania histórie trhu je plný epických príbehov. Medzi tie najznámejšie z nedávnej histórie patria bublina dot-com z konca 90. rokov, realitná bublina z roku 2000 a blockchainové šialenstvo v roku 2010. Ale to, čo pohyby na trhu robí skutočne tak fascinujúcim, je základná psychológia človeka.

Momentálne vidíme konštruktivitu na trhoch kvôli historicky nízkym úrokovým sadzbám, veľkým fiškálnym stimulom, 30 % obnoveniu trhu začiatkom minulého roka a distribúcii vakcín na boj proti pandémii Covid-19. Ale tiež existuje viac ako len zopár náznakov toho, že tento trh je v neskor fáze, bublina sa nafukuje. Odborníci hovoria o korekcii, alebo prepade. Existuje však jedna univerzálna rada, ktorá môže byť užitočná bez ohľadu na to, či majú pravdu býci alebo medvedi.

Hovorí sa tomu rotácia. Nie, nie taká, ako v súčasnosti prebieha, z veľkých spoločností zameraných na rast kapitalizácie trhu na hodnotové s nízkou kapitalizáciou, alebo z amerických akcií na rozvinuté trhy. Ide skôr o to, jednoducho vziať určitý počet žetónov zo stola a presunúť ich inde. Tak ako tomu bolo v 90-tych rokoch, kedy niektorí investori vystúpili z pozícií niektorých svojich najpopulárnejších spoločností, ako boli EMC, Dell, Cisco, Qualcomm a Yahoo, a namiesto toho uprednostnili hotovosť. Títo investori potom presunuli svoje zisky do iných aktív, z ktorých najpamätnejšími boli nehnuteľnosti. Úroky z hypoték v 90-tych rokoch boli nízke v porovnaní so 70-tymi rokmi, ale nič podobné tomu, čo tu máme dnes. Nerobili sa refinancovania hypoték aby sa ľudia dostali k hotovosti, za ktorú si potom kúpili dovolenku alebo televízor. Išlo skôr o investorov, ktorí jednoducho predali niektoré mimoriadne ocenené akcie, aby si zabezpečili určité percento ziskov a z toho si následne kúpili napríklad rekreačnú nehnuteľnosť, alebo väčšie bývanie v príjemnejšej štvrti. Niektoré nákupy boli za hotovosť, iné boli financované z veľkej časti z vlastných zdrojov a zvládnuteľnej hypotéky. „Nie všetko, čo sa počíta, sa dá spočítať, a nie všetko, čo sa dá počítať, sa počíta,“ to sú slová Williama Brucea Camerona. Nemôžete merať nepeňažné výhody určitých aktív. Tieto nákupy nehnuteľností zlepšili životnú úroveň a spokojnosť ľudí. Ak sedíte na hromade peňazí, skúste sa zamyslieť čo by pre vás mohlo niečo podobné znamenať.





Čo takto investície do ďalšieho cyklu? Pozrime sa opäť do histórie, v 70-tych rokoch akcie nikam neviedli od začiatku do konca desaťročia, dokonca ich inflácia pripravila o „skutočnú“ hodnotu. Akonáhle sa objavil býčí trh v 80-tych rokoch, tieto pozície sa rozbehli a tí, ktorí v 70-tych rokoch rozmýšľali nad načasovaním nákupu, sa o 20 rokov neskôr dočkali odmeny. Ktokoľvek, kto kúpil cenné papiere viazané na širšie indexy alebo podielové fondy v rokoch 1998, 1999 a 2000, sa nepopálil ani za viac ako desať rokov. A potom zrazu, v roku 2010, keď sa začal ďalší býčí trend, tieto pozície vystrelili ešte vyššie.

Za predpokladu, že vám chýba viac ako 10 rokov do dôchodku, ako by ste sa cítili, keď zistíte, že niektoré z vašich nákupov nebudú vynášať nasledujúcich 5 až 15 rokov? Ak vám neprekáža dlhá pozícia so stagnáciou, či dokonca negatívnymi výnosmi, tak niet čo riešiť. Určitá korekcia na akciovom trhu by vás ale nemala prekvapiť. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že „dlhodobá investícia“ v skutočnosti znamená „viacnásobný trhový cyklus“.



Možno tu dnes máme vrchol na trhu, alebo možno bude trvať rast ďalšie tri až sedem rokov. Predpovedať to nevie nik. Bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť, zvážte, či by vám cykly na trhu nemohli niečo zarobiť.