Sila davu: Nové kolo, nová hra

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:14 -

Doteraz ide o boj Dávida s Goliášom, o akúsi pomstu za predtým nedotknuteľné „tučné mačky“ z Wall Street. Rast ceny akcií GameStop sa podaril vďaka koordinovaného kroku takmer 5 miliónov členov WallStreetBets pomocou aplikácií ako je Robinhood, ktoré umožňujú komukoľvek obchodovať s finančnými cennými papiermi a derivátmi za malú alebo nulovú províziu a poplatky.

Na konci dňa sa odhadované straty vyšplhali odhadom na 6 miliárd dolárov, čo je suma potrebná na zaistenie strát pre hedžové fondy, keď aktivisti „na krátko“ predali akcie GameStop. Krátky predaj je stávka na pokles cien akcií, a to požičiavaním si akcií, ich predajom a následným nákupom za nižšiu cenu, aby ste ich mohli vrátiť veriteľovi.

Kritici tvrdia, že hedžové fondy, ktoré sa zaoberajú predajom nakrátko, majú motiváciu tlačiť ceny sporným spôsobom, napríklad šírením negatívnych fám o budúcnosti spoločnosti. Tento postup do istej miery spôsobil pád veľkých finančných inštitúcií počas globálnej finančnej krízy v roku 2008.

Nákupom GameStop s cieľom ublížiť osobám s krátkymi pozíciami, použili retailoví investori klasickú taktiku Wall Street, ktorú používajú hedžové fondy. Nákup dostatočného množstva akcií, aby spôsobili prudký nárast ceny, núti hedžové fondy v krátkej pozícii odkúpiť požičané akcie za vyššiu cenu, aby pokryli svoje pozície, čo následne tlačí cenu vyššie.

Tentoraz museli hedžové fondy, ako Melvin Capital, prehltnúť prudké straty, pretože cena akcií dosiahla určité úrovne a vyvolala „výzvy na dodatočné vyrovnanie“, kedy museli okamžite splatiť svojich veriteľov. Melvin Capital dokázal prežiť iba vďaka peňažnej injekcii vo výške 2,8 miliárd USD od iných hedžových fondov.





V minulých rokoch by bol takýto útok rýchlo zmietnutý väčšou palebnou silou hedžových fondov a zavedenými inštitúciami z Wall Street. Aktivistickí predajcovia cenných papierov by neváhali zverejňovať škodlivé výskumy o cieľových firmách. Štúdia z roku 2017 preukázala, že informácie krátkych predajcov dokážu takmer okamžite ovplyvniť sentiment na on-line diskusných platformách a vyvolať útek investorov.

Rozdiel je teraz v tom, že retailoví investori už majú oveľa lepší prístup na finančné trhy, čo zvyšuje ich počet a schopnosť kolektívne hýbať cenami. Počet používateľov servera Robinhood sa zvýšil z 500 000 v roku 2014 na 13 miliónov v roku 2020 a obchodovanie s akciami je najbežnejším spôsobom, ako sa využívajú šeky americkej vládnej pomoci v takmer každej vekovej kategórii.

Robinhood a ďalšie obchodné platformy zakázali obchodovanie s akciami GameStop v čase, keď dosiahli vrchol, čo vyvolalo pobúrenie nad „zmanipulovanou“ hrou naklonenou v prospech veľkých hráčov. Demokratickí aj republikánski senátori odsúdili toto rozhodnutie blokovať retailových investorov, zatiaľ čo hedžové fondy mohli pokračovať v obchodovaní. Platformy tvrdia, že museli zaviesť dočasné pozastavenia na ochranu svojich vlastných finančných pozícií pred rizikom pádu cielených akcií a maloobchodníkov, ktorí si museli požičať, aby náhle zvýšili svoju kúpnu silu, ale stratu by nedokázali pokryť.

Rozbehla sa diskusia o tom, ako by mali regulačné orgány reagovať na tento konflikt. Zvyšujú sa vyhliadky na nové pravidlá, ktoré diskriminujú retailových investorov. To by mohlo fatálne podkopať dôveru v regulačné orgány, pretože by tak priznali, že je v poriadku, aby niečo mohlo patriť do kompetencie Wall Street, ale nie malých investorov.

Tak či onak, tieto udalosti priniesli do popredia problémy, ktoré by regulačné orgány aj tak museli riešiť, pretože pravidlá obchodovania sa za posledných pár rokov zjavne zmenili. Napríklad jedným z nových nebezpečenstiev je nepriateľská zahraničná krajina, ktorá do sociálnych médií vkladá „falošné správy“, aby rozzúrila retailových investorov o vnímaných nekalých praktikách, čo ich podnecuje k útokom, ktoré bránia efektívnemu fungovaniu trhov.

Nájdu sa ja takí, ktorí tvrdia, že veľkí predajcovia cenných papierov sú v tejto bitke Dávida proti Goliášovi nespravodlivo vykresľovaní ako darebáci. Pomáhajú udržiavať trhy likvidné tým, že uľahčujú nákup akcií tým, ktorí chcú kúpiť konkrétnu akciu, a môžu upriamiť pozornosť na spoločnosti, ktoré sú zle riadené, nepoctivé alebo sa zaoberajú zlým riadením spoločností.

Ako by to teda mali postupovať regulačné orgány? Možno nebudú chcieť obmedziť diskusiu investorov v on-line komunitách, aj keby to možné bolo, alebo vyskúšať nastaviť parametre týkajúce sa „manipulácie“ a „poctivej diskusie“ pri konkrétnej akcii. Jednou z možností by mohlo byť zvýšenie monitorovacej kapacity, možno prostredníctvom nejakého druhu systému včasného varovania na základe objemu on-line chatovania a vyjadreného sentimentu. Tieto informácie by mohli poskytnúť obchodným platformám, aby im umožnili dočasne obmedziť obchodovanie s týmito cennými papiermi.





Nikto nevie, ako sa súčasná situácia skončí. Intenzívna aktivita retailových investorov by mohla podnietiť širší výpredaj, ak by donútila hedžové fondy s krátkymi pozíciami predávať ďalšie akcie, aby navýšili hotovosť na pokrytie svojich strát. To by mohlo poškodiť spoločnosti a investorov, ktorí boli v tejto bitke iba divákmi, čo by malo potenciálne ďalekosiahle následky.

Pre tých, ktorí sa obávajú potenciálu chaosu, početné pokusy o dosiahnutie podobného úspechu bývajú menej úspešné. Podobne sme boli svedkami kampaní obchodníkov proti spoločnostiam Blackberry a AMC Entertainment a povráva sa o podobnej stratégii používanej proti spoločnosti American Airlines. Či dosiahnu podobné úrovne ako GameStop, sa ešte len ukáže.

Tak či onak sa dav preskupí a regulačné orgány si budú musieť z tejto epizódy vziať cenné ponaučenie. Keď sa ukázalo, čo môže dosiahnuť dav odpadlíkov, mohlo by to otvoriť nový silný front v boji proti aktivizmu z Wall Street.