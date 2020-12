Príprava plánu obnovy nie je transparentná

dnes 11:16 -

Viac ako 50 mimovládnych organizácií označilo prípravu plánu obnovy pre Slovensko za netransparentnú. Nepáči sa im, že dokument, ktorý už Ministerstvo financií (MF) SR zaslalo Európskej komisii, nemohli pripomienkovať. Hoci minister financií Eduard Heger (OĽANO) deklaroval 20 diskusií s verejnosťou, mimovládne organizácie (NGO) a občianska spoločnosť sa v prezentácii plánu obnovy nevyskytli, uviedli v stredu organizácie v spoločnom stanovisku.

"Proces prípravy takého významného dokumentu, ktorého sme svedkami, nie je ani transparentný, ani dostatočne participatívny. Za konzultácie s verejnosťou nemožno považovať politické debaty v rádiu a televízii. Otázky cez sociálne siete a aplikácie Sli.do počas live streamu z diskusie tiež nie sú dostatočnou formou participácie a zapojenia verejnosti," zdôraznili NGO.

Organizácie v máji zaslali prvé návrhy do časti zelená ekonomika a odvtedy žiadajú o ich zohľadnenie. V novembri svoje požiadavky na postup prípravy a implementácie plánu obnovy a odolnosti zaslala predstaviteľom vlády platforma Hlas občianskych organizácií spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami a iniciatívami. Následne 8. decembra sa NGO k procesu stretli s Hegerom. Po stretnutí minister financií vyjadril podporu občianskej spoločnosti a povedal, že "ďalšia spolupráca bude nielen pri tvorbe a dokončení plánu obnovy, ale najmä pri jeho implementácii".

Ministerstvo financií SR v utorok (22. 12.) uviedlo, že dokument je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní s odborníkmi, samosprávami, obchodnými komorami i koaličnými politickými stranami. "Slovenská verejnosť však stále nevie, s ktorými konkrétnymi odborníkmi alebo občianskymi organizáciami rokovania prebehli a ako sa vôbec bolo možné do týchto rokovaní zapojiť," uviedli mimovládne organizácie.

Plán obnovy a odolnosti je projekt EÚ, z ktorého by Slovensko malo na naštartovanie ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 dostať asi 5,8 miliardy eur. EÚ stanovila, že podstatná časť z týchto financií musí byť investovaná do zelenej ekonomiky a do digitalizácie.