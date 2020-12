Vianoce, tentoraz iné

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/R.Hanc;E.Ďurčová;AP

dnes 0:41 -

Mnoho ľudí dôverne pozná princíp maloobchodnej terapie. Melanchóliu, či smútok, dokáže rýchlo vyliečiť nakupovanie. Môže to byť jednoduchý, aj keď nie práve najlacnejší spôsob, ako sa razom cítiť lepšie. Nedávny výskum v oblasti maloobchodnej terapie zistil, že tento efekt sa objavuje aj pri on-line nakupovaní, bez potreby návštevy kamennej predajne, na ktoré sa v týchto časoch vzťahuje lockdown.

Jedným z bežných vysvetlení, prečo maloobchodná terapia funguje, je, že dáva ľuďom pocit, že majú veci pod kontrolou. Situácie, ktoré často vedú k smútku, sú často mimo našej kontroly, napríklad smrť milovaného človeka alebo strata zamestnania. Obnovením kontroly v inej doméne života sa ľudia začnú cítiť lepšie.

Pandémia COVID-19 narušila vianočné plány mnohých ľudí, nedalo sa nič robiť, nemali sme to pod kontrolou. To nás povzbudilo k tomu, aby sme sa začali pripravovať na najkrajšie sviatky roka o niečo skôr. Bez ohľadu, na kedy obchodníci naplánovali celý ten predvianočný humbug. Vianoce majú pre odhadované 2 miliardy kresťanov na celom svete značný sentimentálny význam. Preto nie je prekvapujúce, že maloobchodnú terapiu prijali za svoju stratégiu ľudia, ktorí tak chceli doplniť svoje vianočné plány o pridanú spotrebu.





Tieto Vianoce sa opäť dočkáme aj ďalšieho psychologického fenoménu. Ide o ospravedlnenie v znamení, veď si to zaslúžime. Ľudia odmeňujú dobré správanie, napríklad pravidelné behanie, zlým správaním, napríklad neodmietnutím sladkého koláča. Rok 2020 priniesol domácu karanténu v rozsahu, akú sme nezažili. Boli sme zvyknutí bežne chodiť do reštaurácií, barov a na športové podujatia, ale pandémia spôsobila, že sme nútení zostať doma. Mnoho ľudí poslušne dodržiavalo nariadené opatrenia, preto sa z psychologického hľadiska toto dobré správanie môže odmeniť nadmerným dožičením si týchto Vianoc.

Toto je príležitosť, ktorú si všimli aj marketingoví pracovníci reťazca supermarketov a upozorňujú, že po zlom roku, ktorý máme za sebou, si zaslúžime odmenu. Nič iné, ako podvedomé nabádanie na väčšie míňanie počas týchto Vianoc. A to aj napriek skutočnosti, že reálne mzdy v mnohých prípadoch oproti roku 2019 klesli.

Celá táto nová situácia sa môže prejaviť aj pri obdarovávaní. Koronavírusové obmedzenia počas sviatočného obdobia vyzývajú na opatrnosť a život v bubline. Žiadne zbytočné stretnutia, večierky, trhy, počas sviatočného obdobia zostalo tento rok ticho. Vo výsledku môžeme očakávať, že ľudia budú svoju neprítomnosť na podobných podujatiach kompenzovať zvýšeným darovaním darčekov. Nedávny prieskum agentúry YouGov uviedol, že tento rok plánuje poslať vianočné pohľadnice viac ľudí, čo možno považovať za signál, čo nás ešte čaká.

Aj v časoch pred COVIDOM bola ekonomika obdarovávania obzvlášť zložitá. Všetci sme zažili situácie, keď sme to nezvládli a neinvestovali náš čas a úsilie do nákupu dokonalého darčeka šitého na mieru príjemcu. Jednoducho sme to odbili narýchlo zakúpeným darčekom, alebo darčekom určeným pre niekoho iného, ​​alebo ešte horšie, darom, ktorý sme len poslali ďalej.







Pri rozdávaní darčekov je náročné zvoliť tú správnu hodnotu daru. Cena daru je len časť, treba ešte pripočítať čas a úsilie pri jeho obstarávaní, ale aj to, či je „vhodný“ pre príjemcu. V niektorých situáciách sa objavuje jasný rozpor medzi v peňažnej hodnote darov medzi dvoma ľuďmi, čo môže byť problematické. V iných prípadoch môže tromfnúť akúkoľvek úroveň výdavkov monetárne bezcenný darček, možno aj ručne vyrobený, ktorý príjemcovi preukáže, nakoľko si ho vážime a myslíme na neho. Skutočne zložité, a tento rok ešte viac. Ľudia budú čeliť otázkam, ako prejaviť náklonnosť v ekonomike sociálneho dištancu, ako sa spoločenské konvencie - a povinnosti - darcovstva dajú spojiť s oslavami poznačenými zákazom vychádzania.

V konečnom dôsledku zložitosť obdarovávania značne narástla. Mohli by sa zvýšiť rozdiely vo vnímaní hodnoty. Skúsme k dnešnému sviatočnému dňu pristupovať s porozumením. Necítiť sa zle, keď dostanete darčekový poukaz výmenou za darček, na ktorý ste vynaložili značné prostriedky, peniaze alebo oboje. Rovnako sa nemusíte báť, keď po prijatí dokonalého darčeka vrátite láskavosť darčekom, ktorý je úplne z iného súdka. Tento rok budú aj Vianoce pravdepodobne iné a mali by sme sa s tým pokúsiť vyrovnať.