Írska ekonomika by tento rok mala vzrásť o viac než 3 %

Írska ekonomika by mala za tento rok vykázať viac než 3-percentný rast, napriek pandémii nového koronavírusu a vysokej nezamestnanosti. Tvrdí to vo svojom najnovšom odhade írsky Inštitút pre hospodársky a sociálny výskum (ESRI), ktorý pôvodný odhad revidoval smerom nahor.

Podľa ESRI, na ktorý sa odvolala agentúra DPA, sa pod zlepšenie prognózy podpísalo "výrazné zotavenie" ekonomiky, k čomu prispel najmä export, ale aj zvýšená spotreba a investície. V nasledujúcom roku očakáva ESRI rast írskej ekonomiky na úrovni 4,9 %. Veľa však bude závisieť od toho, či Británia a Európska únia uzatvoria obchodnú dohodu. V prípade, že sa tak nestane, írsky inštitút očakáva budúcoročný rast hospodárstva iba na úrovni 1,5 %.

Na druhej strane, nezamestnanosť by podľa ESRI mala v najbližšom období zotrvať na vysokej úrovni. Ako inštitút informoval, nezamestnanosť, ktorá sa pohybuje nad 20 %, by sa mala udržať na dvojcifernej úrovni až do konca budúceho roka.

"Je pravdepodobné, že ku koncu roka 2021 bude nezamestnanosť dosahovať 10 %," uviedol ESRI. Na porovnanie, vo februári, pred nástupom koronakrízy, dosahovala miera nezamestnanosti v Írsku 4,8 %.