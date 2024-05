Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ingo Joseph

Hodnota ohlásených zahraničných investícií v Nemecku dosiahla vlani nový rekord, keď zaznamenala takmer 35 miliárd eur. Investori zvýšili hodnotu investícií napriek problémom ekonomiky v minulom roku a vysokým cenám energií. Poukázali na to výsledky analýzy Spolkovej agentúry pre obchod a investície (GTAI).

Agentúra v utorok zverejnila, že objem nových investícií a investícií určených na rozšírenie pôvodných projektov dosiahol v minulom roku v Nemecku 34,8 miliardy eur. To je nový rekord, ktorý o viac než tretinu prekonal ten z roku 2022, keď hodnota investícií dosiahla 25,3 miliardy eur.„Objem investícií zaznamenal výrazný rast,“ povedal pre Reuters riaditeľ GTAI Achim Hartig s tým, že osem investičných projektov dosiahlo hodnotu v miliardách eur.

Najväčším investorom je taiwanský výrobca polovodičov TSMC, ktorý vlani oznámil v Nemecku plán investovať do nového závodu v Drážďanoch 10 miliárd eur. Americký výrobca čipov Wolfspeed plánuje zasa investovať do závodu v spolkovej krajine Sársko. Ďalšia americká firma Apple chce výrazne rozšíriť svoje európske centrum pre dizajn čipov v Mníchove, pričom do rozšírenia plánuje investovať jednu miliardu eur.

Čo sa týka iných sektorov, americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly investuje zhruba 2,3 miliardy eur do svojho nového závodu v Alzey v Porýní-Falcku. Britská firma BP chce zasa minúť približne 6,8 miliardy eur na výstavbu dvoch veterných parkov v Severnom mori. Investíciami prekračujúcimi miliardu eur sú aj tri dátové centrá, ktoré by sa mali vybudovať v Berlíne, vo Wustermarku v Brandenbursku a v Hanau v spolkovej krajine Hesensko.Na druhej strane, zahraničné firmy ohlásili vlani v Nemecku 1759 projektov, čo oproti roku 2022 predstavuje pokles o 24 projektov (1 %), uviedla agentúra GTAI. Ohlásené projekty zahrnujú nové investičné projekty a expanziu tých pôvodných, nie však fúzie či akvizície.

Na druhom mieste sa umiestnilo Švajčiarsko

Najviac investičných projektov z pohľadu krajín oznámili vlani v Nemecku Spojené štáty. Tie si tak udržali v rebríčku najväčších investorov v Nemecku prvé miesto. Počet ohlásených projektov z ich strany však oproti predchádzajúcemu roku klesol. USA ich ohlásili v Nemecku v minulom roku celkovo 235, čo je o 16 % menej než v roku 2022. Dôvodom je výrazná podpora amerických firiem prostredníctvom amerického zákona o znižovaní inflácie (IRA), povedal expert GTAI Thomas Bozoyan. „Pre americké firmy je tak investovanie na domácom trhu omnoho atraktívnejšie,“ dodal.Na druhom mieste v počte investičných projektov sa umiestnilo Švajčiarsko, ktoré v Nemecku ohlásilo vlani investície do 202 projektov. Hneď za ním nasledovala Čína, ktorá v najväčšej európskej ekonomike ohlásila v roku 2023 celkovo 200 projektov, čo pre Čínu znamená najvyššie číslo od roku 2027.