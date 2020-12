Z Bratislavy sa v lete bude lietať do Ríma, Dubaja, na Maltu či Korfu

dnes 9:46 -

Cestujúci z bratislavského Letiska M. R. Štefánika budú môcť v letnej sezóne využiť lety do destinácií ako sú Rím, Atény, Dubaj, ale aj Malta, Burgas či Korfu. Na prelome rokov zároveň organizujú cestovné kancelárie niekoľko priamych letov na Maldivy a do Dominikánskej republiky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Upozornila však, že epidemiologická situácia v krajinách a ponuka letov sa môže meniť.

Letný letový poriadok 2021 začne platiť zmenou času od 28. marca 2021 a bude platiť do ďalšej zmeny času, do 31. októbra 2021. Ševčíková priblížila, že dopravca Ryanair ponúka v tomto období z Bratislavy lety do Alghera na Sardínii a v Taliansku tiež do Ríma, Bologne a Milána a z nich do Bratislavy. Od konca marca má Ryanair v pláne lietať z Bratislavy aj na belgické letisko Brusel-Charleroi, do Pafosu na Cypre, do Solúna a Atén, na ostrov Malta, do Eindhovenu v Holandsku, Malagy, do Kyjeva, Birminghamu, Edinburghu a spiatočne.

Dopravca plánuje pokračovať aj v najvyužívanejších linkách do Londýna, Manchesteru a Dublinu, ktoré zabezpečuje aj počas zimného letového poriadku 2020/2021. Lety do týchto destinácií sa obnovia po mesačnej prestávke v druhej polovici decembra. Ryanair zároveň z Bratislavy opäť ponúkne od konca marca aj možnosť prestupných spojení do destinácií Valencia, Porto, Katánia a Kagliari s prestupom v Miláne. Od júna 2021 plánuje dopravca pridať z Bratislavy aj pravidelné lety do letných dovolenkových letovísk, a to do Burgasu v Bulharsku, na grécky ostrov Korfu a na Malorku.

Letecký dopravca Wizz Air má v pláne obnoviť v polovici decembra svoje lety do destinácií Londýn-Stansted, Kyjev-Žuljany, Sofia, Skopje, Petrohrad, Ľvov (len vo vianočnom a novoročnom období) a pokračovať v nich aj v roku 2021. Od apríla budúceho roka by mala k letom pribudnúť ukrajinská destinácia Odesa a opäť aj Ľvov. "Obnovenie letov však bude závisieť od epidemiologickej situácie v destináciách, keďže aj naďalej platí zákaz vstupu osôb z tretích krajín za účelom turizmu na Slovensko, či napríklad zákaz vstupu cudzincov do Ruskej federácie, čo limituje možnosti leteckých spojení," skonštatovala Ševčíková.

Dopravca flydubai zároveň opäť ponúka od konca marca letenky z Bratislavy do Dubaja v Spojených arabských emirátoch a späť s frekvenciou trikrát týždenne.

O dovolenkových charterových letoch počas letnej sezóny 2021 je podľa hovorkyne ešte predčasné hovoriť. "V pláne sú však počas leta 2021 lety do tradičných dovolenkových letovísk v Turecku, Egypte, Grécku, na Cypre, v Bulharsku, Španielsku, Tunisku, Taliansku či na Malte, medzi nimi napríklad grécke ostrovy Rodos, Kréta či letoviská Burgas, Antalya a iné," dodala.

Letecká spoločnosť Cyprus Airways plánuje počas leta spustiť pravidelnú linku do Larnaky na Cypre, ktorú zabezpečovala ako novinku v lete 2018, a ktorú využívali okrem klientov cestovných kancelárií aj individuálni cestujúci. Pridať by mala počas leta, od júna do septembra, aj pravidelné lety z Bratislavy na grécke ostrovy Rodos a Korfu.

Na prelome rokov 2020/2021 zároveň organizujú cestovné kancelárie niekoľko priamych letov z Bratislavy na Maldivy. O tie je podľa Ševčíkovej zo strany cestujúcich potešujúci záujem. Exotickou novinkou v ponuke cestovných kancelárií s odletom z Bratislavy už počas tejto zimy sú aj lety do Dominikánskej republiky. Od polovice decembra do konca marca 2021 sa obnovia z Bratislavy aj lety do Hurghady v Egypte s dopravcom Air Cairo.

Novinkou pre rok 2021 sú plánované lety ukrajinskej leteckej spoločnosti SkyUp Airlines, ktorá doposiaľ z Bratislavy nelietala, a ktorá ponúka letenky s odletmi od konca marca 2021 do troch ukrajinských destinácií, Kyjev, Charkov a Ľvov, a z nich do Bratislavy.