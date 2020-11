Šesť tipov ako sa chrániť počas on-line nákupnej horúčky

Zdroj: Sophos

Čierny piatok tradične znamená deň extrémnych zliav. Aj v roku 2020 sa na Black Friday očakáva obrovský objem online obchodovania, najmä v oblastiach, kde vďaka obmedzeniu kvôli koronavírusu môže väčšina obchodov prijímať objednávky iba cez internet s následným vyzdvihnutím alebo doručením. Čierny piatok je v Spojených štátoch deň po americkom Dni vďakyvzdania, ktorý pripadá na štvrtý štvrtok v novembri a po ktorom si Američania spravidla brali voľno. Avšak vo zvyšku sveta neexistuje žiaden celosvetový štvrtkový sviatok vďakyvzdania, ktorý by spájal Čierny piatok s konkrétnym piatkom, alebo s akýmkoľvek iným piatkom. Takže sa stretávame so zľavovými akciami obchodníkov, označované kurióznymi názvami ako "Black Friday týždeň" alebo dokonca "Black Friday mesiac". Ide o ponuky masívne inzerované pred, počas a po skutočnom víkende vďakyvzdania v Spojených štátoch.

Ešte pre ujasnenie, tá "čierna" v názve Čierny piatok pochádza od atramentu. Ide o metaforu z čias, keď účtovníci písali kladné zostatky čiernym a záporné červeným atramentom. Čierny piatok je preto čierny, lebo práve v tento deň mali maloobchodníci taký obrat, že si, prinajmenšom v dobrých rokoch, zarobili dosť peňazí na to, aby sa ich ročný obchodný výsledok dostal do čiernych čísel. Takže zvyšok vianočnej nákupnej sezóny predstavoval ich ročný zisk. Výsledkom je, že sa Čierny piatok stal synonymom masívnych predajov, obrovských zliav a často aj neodmietnuteľných ponúk.





Nie je prekvapením, že je to tiež čas, kedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť týmto ponukám. Za neopatrnosť sa platí a v tomto čase dvojnásobne. Môžete nielen prísť o peniaze ale aj podľahnúť phishingu alebo podvodu, ktorý od vás vyláka číslo platobnej karty, heslá alebo iné osobné údaje. Každoročne sa bezpečnostní experti stretávajú s rovnakými otázkami typu "Budú on-line riziká väčšie ako v iných obdobiach roka? alebo Ako môžem využiť mnoho skutočne výhodných ponúk, ktoré sa objavujú, bez toho by ma zasiahli falošné ponuky a podvodníci? ". Čokoľvek urobíte pre zvýšenie svojej kybernetickej bezpečnosti kvôli Čiernemu piatku, sa vám oplatí aj po zvyšok roka, takže ak je vyhliadka na získanie zliav na Black Friday podnetom, ktorý vás prinúti zlepšiť vašu situáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, mali by ste to urobiť ihneď.

"Kyberzločincov vo výsledku nezaujíma, či vám ukradnú údaje z kreditnej karty alebo získajú vaše heslo k e-mailu na Čierny piatok, Zelenú sobotu alebo Červenú nedeľu. Podvodníci nebudú čakať až do samotného Čierneho piatku, aby sa vás pokúsili podviesť, a neprestanú zo svojou kriminálnou činnosťou, akonáhle Čierny piatok skončí. Ale Black Friday ponuky môžu vyzerať natoľko neodolateľne (aspoň teoreticky), že mnohí z nás môžu byť v tomto ročnom období ochotnejší riskovať nákup prostredníctvom on-line obchodníkov, o ktorých sme nikdy predtým nepočuli," upozorňuje Patrick Müller zo spoločnosti Sophos, dodávateľam kybernetického zabezpečenia novej generácie.



Ak viete, že máte tendenciu robiť impulzívne nákupy, potrebujete sa trochu pribrzdiť, než sa rozhodnete pre on-line transakciu, ktorú by ste neskôr mohli oľutovať. Ak máte pochybnosti, nič nezadávajte. Premyslite si, čo sa chystáte zdieľať. Zastavte sa, premýšľajte, až potom sa pripojte.

„Majte na pamäti, že ak sa niečo zdá príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak je to naozaj príliš dobré na to, aby to pravda bola. Takže ak máte tušenie, že to, na čo sa pozeráte, je podvod, povedzte to nahlas sami sebe: Je to podvod!," dodáva Patrick Müller zo spoločnosti Sophos.

Šesť tipov pre bezpečný nákup



Dôležité kontakty

Vypíšte si kontaktné údaje vašich poskytovateľov finančných služieb.

Zaberie to len pár minút aby ste si vytvorili klasickú papierovú kópiu núdzových telefónnych čísiel a e-mailových adries, kontaktov na vašu banku, vydavateľa platobných kariet alebo poisťovňu. Takto k nim budete mať prístup, aj keď stratíte platobnú kartu alebo vám ukradnú telefón. Navyše sa nikdy nebudete musieť spoliehať na kontaktné údaje, ktoré dorazia v správe od niekoho iného. Koniec koncov, ak by bola správa falošná, číslo alebo e-mailová adresa budú tiež falošné a odkážu vás rovno späť k podvodníkom.



Rýchle zablokovanie

Dnes má mnoho bankových aplikácií možnosť "rýchleho zablokovania", ktorá vám umožní zmraziť a potom napríklad aj uvoľniť prístup k vášmu účtu alebo platobnej karte v priebehu niekoľkých sekúnd. V prípade núdze, napríklad ak si myslíte, že ste vložili číslo svojej karty na falošné stránky, alebo kartu stratíte, môžete prístup k nej okamžite zablokovať, ešte skôr ako si vyberiete zoznam a kontaktujete svoju banku.





Čistenie úložiska

Moderné prehliadače sa vám snažia pomôcť tým, že si automaticky pamätajú a ukladajú údaje, ako sú heslá, čísla kreditných kariet, a dokonca aj adresy. V mnohých prehliadačoch sú tieto funkcie automatického vypĺňania predvolene zapnuté, čo ale nemusí byť práve to, čo naozaj chcete. Naučte sa, ako skontrolovať, koľko osobných údajov si váš prehliadač uchováva pre prípad, že ich budete znovu potrebovať. Možno zistíte, že chcete niektoré z nich zmazať, aby sa už nenachádzali v úložisku, ktoré sa často označuje ako "takmer online". Ak chcete zistiť, koľko toho váš prehliadač ukladá pre vaše pohodlie pri surfovaní, pozrite sa do ponuky jeho nastavení alebo predvolieb. Vo Firefoxe prejdite do ponuky Možnosti> Súkromie a zabezpečenie> Prihlasovacie údaje> Uložené prihlasovacie údaje. V prehliadača Chrome prejdite do Nastavenia> Automatické dopĺňanie. V Safari prejdite do Nastavenia> Safari> Automatické dopĺňanie. V Edge choďte do ponuky Nastavenia> Profily> Platobné údaje.

Zakážte možnosť pôžičiek

V niektorých krajinách je možné zabezpečiť si u agentúr poskytujúcich úverové hodnotenie tzv. "zmrazenie úverov". Jednoducho povedané, zakážete, aby vám ktokoľvek robil úverové hodnotenie, čo znemožní akýkoľvek pokus o získanie pôžičky či úveru na vaše meno. Toto zmrazenie sa samozrejme vzťahuje aj na vás samotných, takže ak by ste si chceli nejaký úver skutočne vziať, museli by ste najprv toto obmedzenie zrušiť. Ale táto ďalšia starosť môže určite stáť za to, aby ste vedeli, že ste podvodníkom výrazne sťažili možnosť, ako vás zadlžiť bez toho, aby ste o tom vedeli.

Použite predplatenú debetnú kartu

Ak ste odhodlaní nakupovať u predajcu, o ktorom toho veľa neviete, predplatená debetná karta s nízkou sumou vám pomôže znížiť riziko. Napríklad predplatená karta s 20 eurami znižuje vaše vystavenie riziku len na túto sumu. Keď peniaze miniete, karta jednoducho prestane fungovať a nie je prepojená so žiadnym z vašich ďalších účtov.

Aktivujte si dvojfaktorovú autentizáciu

Dvojfaktorové overovanie (skrátene 2FA), zvyčajne označuje jednorazové prihlasovacie kódy, ktoré musíte pri prihlásení zadať spolu so svojim užívateľským menom a heslom. To môže byť občas nekomfortné a znamená to, že sa nemôžete prihlásiť na notebooku, ak nemáte po ruke aj telefón, pretože väčšina služieb sa pri zadávaní potrebných kódov spolieha buď na jednorazovú textovú správu odoslanú do telefónu, alebo na špeciálnu mobilnú aplikáciu. Ale aj táto malá nepríjemnosť pre vás veľmi sťažuje podvodníkom možnosť pohrávať sa s vašimi účtami, aj keď si zistia vaše heslo. Pri svojom e-mailovom účte buďte obzvlášť opatrní, vyberte si správne heslo, a ak je to možné, použite 2FA. Je pravda, že v súčasnosti už možno vo svojom každodennom živote príliš nevyužívate e-maily a namiesto toho dávate prednosť aplikáciám služieb na zasielanie správ, ako sú WhatsApp, Wech, Instagram, Signal alebo Telegram. Ale váš e-mailový účet bude pravdepodobne stále kanálom pre resetovanie hesla niektorého z vašich ďalších účtov. Inými slovami, podvodníci, ktorí získajú kontrolu nad vaším e-mailovým účtom, môžu na základe vašej identity nielen oklamať vašich priateľov a rodinu, ale sa tiež pokúsiť o "resetovanie účtu" pre mnoho ďalších on-line služieb, ktoré používate.