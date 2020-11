Konzorcium I4DI chystá vývoj najrýchlejšieho počítača s umelou inteligenciou

dnes 14:46 -

Spoločnosť Tachyum, ktorá vyvíja extrémne rýchly a energeticky úsporný procesor Prodigy, založila spolu s firmami PosAm a Towercom konzorcium I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru). To by malo spolupracovať na vzniku Národného superpočítačového centra (NSC). Tachyum predpokladá, že parametre riešení založených na ich procesore pritiahnu medzinárodnú pozornosť a pomôžu ich rozšíriť do verejných i súkromných cloudových infraštruktúr. V utorok o tom informoval mediálny zástupca firmy Mario Marcinek zo spoločnosti Neuropea.

"Založením partnerstva medzi poprednými európskymi a svetovými technologickými spoločnosťami sme schopní transformovať regionálne kapacity zo spotrebiteľov na producentov superpočítačových kapacít, ktoré premenia prostredie umelej inteligencie," uviedol zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák.

Tachyum očakáva, že NSC bude prevádzkovať najrýchlejšie superpočítače pre umelú inteligenciu na svete a pomôže vyriešiť výzvy, ako zabezpečiť dátovú a technologickú suverenitu EÚ. Firma pripomenula, že väčšina existujúcich dát v EÚ je v súčasnosti riadená americkými korporáciami. I4DI a NSC majú podľa spoločnosti Tachyum slúžiť ako príklad toho, ako by sa mali budovať superpočítače budúcnosti. Pomôže to podľa nej transformovať nielen Slovensko, ale celú EÚ od importéra dátových centier a superpočítačových technológií na inovatívneho lídra vo výskume a vývoji umelej inteligencie a vysokorýchlostných počítačových riešení.