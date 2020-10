Augustové saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 335,4 mil. eur

dnes 9:46 -

Augustové saldo zahraničného obchodu SR bolo aktívne v hodnote 335,4 milióna eur. Bolo mierne nižšie ako v júli, stále však výrazne lepšie ako pred rokom, keď bola bilancia pasívna, teda dovoz bol vyšší ako vývoz o 171,8 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Celkový vývoz tovaru v auguste 2020 dosiahol hodnotu 6,208 miliardy eur, čo je o 315 miliónov eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Vývoz sa tak medziročne zvýšil o 5,4 %. Je to najvyšší rast od februára 2019, keď bol vývoz tovaru medziročne vyšší o 7,5 %. Viac ako tri štvrtiny slovenského exportu smerovali do 27 krajín EÚ. Medziročne sa vývoz do ostatných štátov EÚ zvýšil o takmer 3 %, kým do zvyšku sveta vzrástol o takmer 15 %.

Celkový dovoz tovaru sa v auguste medziročne znížil o 3,2 % na 5,872 miliardy eur. Dovoz z EÚ sa na celkovom importe podieľal viac ako 68 %, čo je mierne viac ako pred rokom. Súčasne o viac ako 4 percentuálne body sa znížil import z krajín mimo EÚ. Dovoz v segmente stroje a prepravné zariadenia, ktorý tvoril viac ako polovicu importu, vzrástol o 2,3 %. Naopak, najviac sa znížil dovoz v triede minerálne palivá a priemyselné výrobky.

Za január až august 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 12,1 % na 46,052 miliardy eur a celkový dovoz o 13 % na 45,170 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 882,5 milióna eur, teda bolo o 398,6 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.