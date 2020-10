Dve tretiny mladých ľudí žije v domácnosti s rodičmi, ktorí majú viac ako 50 rokov

Zdroj: FinGO

Typické nielen pre našu krajinu, ale aj juh Európy je, že máme aj vyšší počet dospelých, ktorí žijú s rodičmi ako v západnej Európe. Napríklad Taliani majú vysoký podiel dospelých, ktorí žijú s rodičmi. V prípade 30- až 49-ročných ľudí, až pätina z nich žije so svojimi rodičmi.

V porovnaní so Slovenskom je to dvakrát toľko. Napríklad v Nemecku ide len o 6 percent, vo Francúzsku je to len okolo jedného percenta. Ukazuje sa, že hlavne krajiny na juhu majú bližšie väzby s rodinou. Podobne ako v Taliansku je to v Grécku, kde 17 % ľudí v tejto vekovej kategórii žije s rodičmi, v Španielsku je to okolo 10 percent.

„Mnoho mladých na Slovensku sa nedokáže osamostatniť, nakoľko štátna politika v oblasti nájomného bývania pre mladých stagnuje. Ak chcú vlastné bývanie, narážajú na mnoho komplikácií. Národná banka Slovenska sprísnila podmienky na získanie hypotéky, pričom je potrebné mať nasporených obvykle až 20 % z ceny nehnuteľnosti,“ povedala Lenka Buchláková, analytička FinGO.sk.

Podľa Štatistického úradu SR sú až dve tretiny slovenských domácností zložené z troch generácií, teda rodičov a manželského páru s dieťaťom alebo deťmi. V krajinách na juhu Európy je tento podiel na úrovni približne 50 %. Práve pre postkomunistické krajiny ako je Slovensko a zároveň aj južnú Európu je charakteristické, že najvyšší podiel rozšírených rodín tvorí pár s rodičom či rodičmi a ich dieťaťom či deťmi.

Na Slovensku majú rozšírené trojgeneračné rodiny najvyššie zastúpenie zo všetkých, a to na úrovni 60 percent. Aj druhým najviac zastúpeným typom rozšírenej rodiny je trojgeneračné spolužitie slobodného rodiča s jeho rodičom/rodičmi a dieťaťom/deťmi. Takéto rodiny majú štvrtinové zastúpenie v krajine.





„Nedá sa povedať, že si v prípade bývania s rodičmi zarábame na problém. Napríklad v Taliansku je populácia staršia, a tak sa v domácnostiach nachádza viac ľudí starších ako 65 rokov. Taliansko má približne 23 % tamojších obyvateľov starších ako 65 rokov, u nás je tento podiel na úrovni zhruba 16 %,“ skomentovala Buchláková.

Mladí musia myslieť na šetrenie už počas vysokej školy, ak sa po jej skončení chcú čím skôr osamostatniť. Čím dlhšie obdobie, tým lepšie. Treba však myslieť na to, že sporiace účty sú veľmi slabo úročené, preto od nich nemožno očakávať aj zhodnotenie peňazí, kvôli inflácii na nich peniaze naopak nie je možné zhodnocovať. Samozrejme, ideálne je ak na budúcnosť a budúce vlastné bývanie detí myslia už ich rodičia.

Vhodným riešením môže byť založenie stavebného sporenia alebo pre tých uvedomelejších je ideálne využitie investičných nástrojov, ktoré z dlhodobého hľadiska uchovávajú hodnotu investície a môžu byť o 10 či 20 rokov hodnotným dedičstvom pre deti. Môžu to byť ETF fondy, prípadne dnes už nie je ničím neobvyklým napríklad sporiaci program, ktorým si môžu klienti zakúpiť investičné zlato, a to aj za pár eur mesačne.