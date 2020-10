Rozčertení kohúti a diváci v šoku. Týždeň vo svete  

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Napätie rastie, kultúra klesá

Počas týždňa prebehla prvá z troch veľkých prezidentských debát v USA. Demokratický kandidát Joe Biden a republikánsky kandidát Donald Trump v nej stáli tvárou v tvár. V priamom prenose presviedčali voličov, prečo sú správnou voľbou. Prvá prezidentská debata pripomínala slovenskú politickú scénu. Bolo v nej viac balastu ako skutočnej vecnej argumentácie. Zo strany D. Trumpa sme zvyknutí na egocentrický prejav a tvrdé slová k oponentom. Trump sa snažil Bidena rozhodiť, skákal mu do reči a ten nemohol komunikovať svoje posolstvá. Treba povedať, že táto stratégia slávila úspech, keď sa Biden neudržal na uzde a počastoval Trumpa nadávkami. S blížiacim dátumom volieb sa politická kampaň vyostruje. Za víťaza debaty bol v prieskumoch označovaný J. Biden (48 %). Donald Trump vyhral u 41 % opýtaných. Napriek výsledkom ide o mierne víťazstvo a boj ešte nie je na konci.

Investovanie do realít je stále v kurze

Zaradenie realít (realitných fondov) do investičného portfólia by mal zvážiť každý investor, ktorý si buduje dlhodobé investičné portfólio. Takáto investícia znižuje jeho volatilitu a v ideálnom prípade aj zvyšuje výnos. Ak si za vzor zoberieme najbohatších ľudí sveta, v ich portfóliu tvoria nehnuteľnosti približne 15 %. Na Slovensku sa mimoriadnej obľube teší priame investovanie do nehnuteľností. Nie každý si však môže takúto investíciu dovoliť vzhľadom na vysoké vstupné náklady. Svojich fanúšikov si získava investovanie do realitných fondov, ktoré má oproti priamej investícii viacero výhod. Napríklad, z realitného fondu viete vybrať časť svojej investície. Už za pár tisíc eur vlastníte diverzifikované portfólio nehnuteľností, s ktorými nemáte starosti, keďže sa o ne stará profesionálny správca. Čerešničkou na torte je možnosť oslobodenia výnosov od dane z príjmov fyzických osôb už po roku od nákupu. Ukazuje sa, že vždy je správna doba investovať a na trhu sa nájdu zaujímavé príležitosti. Prirodzene, ceny môžu byť niekedy pre investora priaznivejšie viac, inokedy menej. Ak sa však pozeráme na dlhodobý horizont, takéto investície bývajú úspešné.



Vývoj európskeho realitného fondu (normalizované)

Pozornosť sa uprie na Trumpa

Najbližší týždeň poskytne len málo zaujímavých ekonomických dát. Za zmienku stojí zápisnica zo zasadnutia centrálnej banky USA a zo zasadnutia ECB. Pozornosť sa bude teda upierať prioritne na D. Trumpa a jeho boj s COVID-19. On aj prvá dáma boli pozitívne testovaní. V prípade komplikácií to môže zahýbať s finančnými trhmi.



