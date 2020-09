Vláda prerokuje zmeny v spotrebných daniach aj pravidlá ochrany pred veriteľmi

dnes 6:01 -

Ministerstvo financií navrhuje stanoviť jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane a notifikované daňové zvýhodnenie neuplatňovať. V prípade benzínu má byť vo výške 514 eur za 1000 litrov a v prípade motorovej nafty má predstavovať 368 eur za 1000 litrov.

Od budúceho roka by mali na Slovensku zdražieť aj cigarety. Novelou zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa má zrealizovať zvýšenie sadzieb v troch krokoch, a to k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023. V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023.

Kabinet prerokuje aj návrh zmien pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Touto novelou sa má zrušiť súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia, ktorá bola zavedená ešte počas bývalej vlády. MF SR tento krok zdôvodňuje neefektívnym vynakladaním peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly pri takejto výrobe.

Vláda by mala splniť aj sľub, ktorý dala bankám. Rezort financií predložil na rokovanie kabinetu návrh, ktorým sa má od budúceho roka zrušiť na Slovensku bankový odvod.

Z dôvodu fungovania škôl a predškolských zariadení sa má od 15. októbra tohto roka zrušiť poskytovanie tzv. pandemického rodičovského príspevku. V prípade nároku na dávku v hmotnej núdzi sa upravuje podmienka odpracovania 32 hodín, ak má člen domácnosti nariadenú karanténu súvisiacu s novým koronavírusom. Po novom sa mu z týchto dôvodov nemá dávka krátiť. Navrhuje to vláde ministerstvo práce.

Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý predkladá vláde ministerstvo spravodlivosti. Zákon by mal byť účinný od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazal na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

Rezort hospodárstva zase navrhuje, aby sa podmienky poskytovania štátnej investičnej pomoci pre krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu zmiernili. Podniky budú mať napríklad možnosť neskôr začať obstarávať investičný majetok, predĺži sa aj termín na ukončenie investičného projektu a o tri roky by sa mala predĺžiť aj doba na uplatnenie dohodnutej úľavy na dani.

Kabinet by mal rozhodnúť aj o novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV). Jeho zámerom je zvýšiť výšku úverov poskytovaných zo ŠFRB, chce tým podporiť výstavbu nájomných bytov.