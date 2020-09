Vláda prerušila rokovanie pri bode o analýze zmlúv s Bonulom

dnes 17:01 -

Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) prerušil svoje stredajšie rokovanie pri bode o analýze zmlúv ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR so spoločnosťou Bonul. Ako pre TASR potvrdil hovorca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Dyttert, z ktorého dielne materiál pochádza, rokovanie o tomto návrhu bude pokračovať budúci týždeň.

Podľa materiálu sa mala vláda zaviazať zanalyzovať zmluvy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR so spoločnosťou Bonul.

Ministri a predsedovia ostatných orgánov štátnej správy podľa materiálu mali mať povinnosť analyzovať bezpečnostné riziko v prípade zmluvných záväzkov uzatvorených medzi ministerstvom, ostatným ústredným orgánom štátnej správy alebo iným subjektom vrátane podriadených podnikov v pôsobnosti ministerstiev s firmou Bonul. Ak by orgány identifikovali bezpečnostné riziko, podľa materiálu by mali posúdiť možnosti ukončenia týchto zmlúv, a to do 30. septembra.

Rezortom a iným orgánom štátnej správy tiež zatiaľ neschválené uznesenie ukladalo za povinnosť elektronicky zaslať Úradu vlády SR informáciu o počte identifikovaných zmluvných záväzkov s uvedením zmluvných strán, hodnoty plnenia a zatiaľ vyčerpanej sumy z hodnoty plnenia, dátumu konca platnosti a účinnosti zmluvy a analýzu možností ukončenia zmluvy výpoveďou, odstúpením alebo zánikom zmluvného záväzku, takisto do 30. septembra.